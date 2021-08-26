https://tr.sputniknews.com/20210826/abd-donanmasi-tatbikat-sirasinda-bir-firkateynini-imha-etti-1048364454.html

ABD Donanması tatbikat sırasında bir firkateynini imha etti

ABD Donanması tatbikat sırasında bir firkateynini imha etti

ABD Donanması, hizmet dışı bırakılan ‘Ingraham’ adlı firkateynini tatbikat sırasında imha etti. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T17:56+0300

2021-08-26T17:56+0300

2021-08-26T17:56+0300

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fırkateyn

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ABD Donanması, SINKEX tatbikatları çerçevesinde, hizmet dışı bırakılan Oliver Hazard Perry sınıfına ait ‘Ingraham’ adlı firkateynini füze saldırılarıyla imha etti. Görüntüler, ABD Donanması'nın YouTube kanalından yayınlandı.The Drive'ın aktardığına göre, ABD Donanması, 15 Ağustos’ta gerçekleştirdiği SINKEX tatbikatı çerçevesinde, hizmet dışı bırakılan Oliver Hazard Perry sınıfına ait ‘Ingraham’ adlı firkateyne füze saldırıları düzenledi, ardından ateşlediği Mark 48 torpido ile gemiyi ikiye bölerek batırdı.ABD’de 1970'li yıllardan itibaren inşa edilmeye başlanan Oliver Hazard Perry fırkateynleri halen başta Türkiye, Avustralya, Mısır ve Polonya olmak üzere birçok ülkenin donanmalarında hizmet veriyor. ABD Donanması, ‘Ingraham’ firkateynini 2015 yılında hizmet dışı bırakmıştı.Sink Exercise (SINKEX), genellikle insansız bir hedef geminin bir torpido veya füze saldırısını içeren çeşitli silah sistemlerinin testi için kullanılıyor. ABD Donanması, SINKEX'i denizcilerini modern silahların kullanımı konusunda eğitmek için kullanıyor.

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abd, teçhizat, fırkateyn