https://tr.sputniknews.com/20210826/sgkya-30-milyar-liralik-yapilandirma-basvurusu-1048351644.html

SGK'ya 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu

SGK'ya 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlu 600 bin kişi, toplam 30 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T12:29+0300

2021-08-26T12:29+0300

2021-08-26T12:29+0300

türkiye

sgk

vergi

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

borç

başvuru

yapılandırma

ismail yılmaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102447/15/1024471517_0:1:1126:634_1920x0_80_0_0_afe12d7050e1ca93e263d80709c24225.jpg

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için borçlu kişi ve kurumlar yapılandırmaya yoğun ilgi gösterirken, önemli miktarda borç yapılandırıldı.Söz konusu kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar da yapılandırılabiliyor.Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar da yapılandırma kapsamında yer alıyor.9 Haziran'dan itibaren başvuruların alınmaya başladığı yapılandırma için bugün itibarıyla 600 bin borçlu SGK'ya müracaat etti. Toplamda yapılandırılan alacak tutarı ise 30 milyar lirayı buldu.SGK Başkanı İsmail Yılmaz, müracaatların hafta sonuna kadar ciddi anlamda artacağını beklediklerini belirterek, kısa süreyi borçlu vatandaşların iyi değerlendirmesini istediklerini söyledi.'Yapılandırmayla 29 bin liralık borç 9 bin liraya düşebiliyor'Yapılandırmanın en büyük avantajının, bugüne kadar oluşan gecikme zammı ve geçim faizinin silinip, borçların Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'yle (Yİ-ÜFE) yeniden güncellenmesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ayrıntıları paylaştı:Yılmaz, geçmiş dönemde Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşların hizmetlerinin durdurulduğuna dikkati çekerek, "Bu durumda olan ve yaklaşık iki yıllık prim borcu olan bir vatandaşımızın geçmiş dönem prim borçlarını almak istediğinde 29 bin lira ödemesi gerekiyor ama yapılandırmadan müracaat ederek ihya kapsamında bu hizmetlerini almak istenirse sadece 9 bin 200 lira ödenecek. Bu çok ciddi bir avantaj. Bunun için borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müracaat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor ve sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz" diye konuştu.'Sadece anaparayı ödeyecekler'Genel Sağlık Sigortası'na ait borçların da yapılandırma kapsamında olduğunu anımsatan Yılmaz, şunları söyledi:'Borçluların yüzde 70'i internetten başvuru kolaylığını seçti'SGK olarak yapılandırmadan yararlanan borçlulara hem başvuru sürecinde hem de ödeme planında kolaylıklar sağladıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:Yılmaz, vatandaşların yapılandırma ödemelerini kredi kartı ve internet ortamında da yapılabildiğini belirterek, "Vatandaşlar borçlarını peşinen ödediklerinde uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı; iki taksit şeklinde ödemeleri halinde ise uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si siliniyor. Bunun yanında 6, 9, 12, 18 ve 36 ay vadeyle de borçlar ödenebiliyor" bilgisini paylaştı.Borcunu yapılandıran teşviklerden yararlanabiliyorYapılandırmanın kişi ve kurumlara devletteki diğer hizmetlerden sorunsuz yararlanma imkanı da sağladığını vurgulayan Yılmaz, şu noktalara dikkati çekti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sgk, vergi, sosyal güvenlik kurumu (sgk), borç, başvuru, yapılandırma, ismail yılmaz