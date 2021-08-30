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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210830/afganistan-merkez-bankasindan-sahsi-hesaplara-para-cekme-limiti-1048436078.html
Afganistan Merkez Bankası’ndan şahsi hesaplara para çekme limiti
Afganistan Merkez Bankası’ndan şahsi hesaplara para çekme limiti
Afganistan Merkez Bankası’nın ülkedeki tüm bankalardan kişisel hesaplar için geçici para çekme limiti belirlemelerini istediği bildirildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T05:32+0300
2021-08-30T05:33+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
banka
merkez bankası
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The Khaama Press’in aktardığına göre, Afganistan Merkez Bankası, ülkedeki tüm bankalardan şahsi hesaplar için haftada 200 doları geçmeyecek şekilde geçici para çekme limiti belirlemelerini talep eden yönerge gönderdi.Kararın ülkenin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle alındığı belirtilen yönergede, tüm bankalara faaliyetlerine yeniden başlamaları istenerek, vatandaşların internetten para transferi yapabilecekleri hatırlatıldı.Habere göre, Merkez Bankası ilgili kararı, vatandaşların banka ve döviz bürolarının kapatılmasına tepki göstererek Kabil sokaklarına dökülmesinin ardından aldı.Daha önce ABD, Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden önce, Afganistan’a döviz rezervi akışını durdurmuş, Afgan hükümetinin ABD’deki döviz rezervini dondurmuştu.
afganistan
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afganistan, banka, merkez bankası

Afganistan Merkez Bankası’ndan şahsi hesaplara para çekme limiti

05:32 30.08.2021 (güncellendi: 05:33 30.08.2021)
© AAafganistan
afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Afganistan Merkez Bankası’nın ülkedeki tüm bankalardan kişisel hesaplar için geçici para çekme limiti belirlemelerini istediği bildirildi.
The Khaama Press’in aktardığına göre, Afganistan Merkez Bankası, ülkedeki tüm bankalardan şahsi hesaplar için haftada 200 doları geçmeyecek şekilde geçici para çekme limiti belirlemelerini talep eden yönerge gönderdi.
Kararın ülkenin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle alındığı belirtilen yönergede, tüm bankalara faaliyetlerine yeniden başlamaları istenerek, vatandaşların internetten para transferi yapabilecekleri hatırlatıldı.
Habere göre, Merkez Bankası ilgili kararı, vatandaşların banka ve döviz bürolarının kapatılmasına tepki göstererek Kabil sokaklarına dökülmesinin ardından aldı.
Daha önce ABD, Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden önce, Afganistan’a döviz rezervi akışını durdurmuş, Afgan hükümetinin ABD’deki döviz rezervini dondurmuştu.
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