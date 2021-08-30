Afganistan Merkez Bankası’ndan şahsi hesaplara para çekme limiti

The Khaama Press’in aktardığına göre, Afganistan Merkez Bankası, ülkedeki tüm bankalardan şahsi hesaplar için haftada 200 doları geçmeyecek şekilde geçici para çekme limiti belirlemelerini talep eden yönerge gönderdi.Kararın ülkenin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle alındığı belirtilen yönergede, tüm bankalara faaliyetlerine yeniden başlamaları istenerek, vatandaşların internetten para transferi yapabilecekleri hatırlatıldı.Habere göre, Merkez Bankası ilgili kararı, vatandaşların banka ve döviz bürolarının kapatılmasına tepki göstererek Kabil sokaklarına dökülmesinin ardından aldı.Daha önce ABD, Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden önce, Afganistan’a döviz rezervi akışını durdurmuş, Afgan hükümetinin ABD’deki döviz rezervini dondurmuştu.
Afganistan Merkez Bankası’nın ülkedeki tüm bankalardan kişisel hesaplar için geçici para çekme limiti belirlemelerini istediği bildirildi.
The Khaama Press’in aktardığına göre, Afganistan Merkez Bankası, ülkedeki tüm bankalardan şahsi hesaplar için haftada 200 doları geçmeyecek şekilde geçici para çekme limiti belirlemelerini talep eden yönerge gönderdi.
Kararın ülkenin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle alındığı belirtilen yönergede, tüm bankalara faaliyetlerine yeniden başlamaları istenerek, vatandaşların internetten para transferi yapabilecekleri hatırlatıldı.
Habere göre, Merkez Bankası ilgili kararı, vatandaşların banka ve döviz bürolarının kapatılmasına tepki göstererek Kabil sokaklarına dökülmesinin ardından aldı.