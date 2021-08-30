https://tr.sputniknews.com/20210830/afganistan-merkez-bankasindan-sahsi-hesaplara-para-cekme-limiti-1048436078.html

Afganistan Merkez Bankası’ndan şahsi hesaplara para çekme limiti

Afganistan Merkez Bankası’ndan şahsi hesaplara para çekme limiti

Afganistan Merkez Bankası’nın ülkedeki tüm bankalardan kişisel hesaplar için geçici para çekme limiti belirlemelerini istediği bildirildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T05:32+0300

2021-08-30T05:32+0300

2021-08-30T05:33+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

banka

merkez bankası

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The Khaama Press’in aktardığına göre, Afganistan Merkez Bankası, ülkedeki tüm bankalardan şahsi hesaplar için haftada 200 doları geçmeyecek şekilde geçici para çekme limiti belirlemelerini talep eden yönerge gönderdi.Kararın ülkenin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle alındığı belirtilen yönergede, tüm bankalara faaliyetlerine yeniden başlamaları istenerek, vatandaşların internetten para transferi yapabilecekleri hatırlatıldı.Habere göre, Merkez Bankası ilgili kararı, vatandaşların banka ve döviz bürolarının kapatılmasına tepki göstererek Kabil sokaklarına dökülmesinin ardından aldı.Daha önce ABD, Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden önce, Afganistan’a döviz rezervi akışını durdurmuş, Afgan hükümetinin ABD’deki döviz rezervini dondurmuştu.

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afganistan, banka, merkez bankası