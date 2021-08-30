https://tr.sputniknews.com/20210830/istanbulda-neden-taksi-bulunamiyor-1048455140.html

İstanbul’da neden taksi bulunamıyor?

İstanbul’da neden taksi bulunamıyor?

İstanbul halkının gündelik problemleri arasında yerini alan taksi ve taksici sorununun çözümü uzak görünüyor. Zira, UKOME’ye gelen taksi sayısını artırma... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T19:22+0300

2021-08-30T19:22+0300

2021-08-30T19:22+0300

yaşam

istanbul

trafik

ibb

sorun

taksi

taksici

şoför

ulaşım

toplu taşıma

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Uber mobil uygulamasının ‘haksız rekabet’ oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanmasından beri, İstanbul halkının gündeminde taksi ve taksici sorunu var. Son zamanlarda Türk basınına yansıyan haberlerde taksicilerin kısa mesafeye gitmemesi, müşteri seçmesi ve taksimetre açmaması çokça yer alıyor.İstanbul’da 17 bin 395 taksi bulunuyor ve bu sayı 1998 yılından beri artmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye ise taksi sorununun temelinde sayısı azlığını görüyor ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü vasıtasıyla bu sayıyı artırmayı amaçlıyor. Ancak bu tasarı UKOME’de 8. kez reddedildi.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’un çözülemeyen taksi sorununu sayı azlığından değil, şoför kalitesinin artırılmasından geçtiğini savunuyor.Sputnik’in konuştuğu taksiciler plaka kiralarının çok yükseldiğine ve güne 600 lira borçla başlamaktan dem vururken, taksi kullanıcıları kendilerini takside güvende hissetmediklerini bu sebeple kullanmak istediklerinde taksi çağırma uygulamalarına başvurduklarını söylüyorlar.İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, bu sorunun temelinin ‘bireysel işletmecilikten’ geçtiğini söylüyor ve “Taksi plakaları yatırım aracı olmaktan çıkmalı” ifadelerini kullanıyor. Cihan “Elimizdeki araştırmalara göre, İstanbul gibi nüfusu olan bir şehirde 42 bin taksi olmalı” diyerek Beyaz Masa’ya gelen şikayetlerin yarısının şehirdeki mevcut taksilerden geldiği söylüyor.İBB’nin elinde doğrudan taksicileri denetleyecek bir yetki olmadığını söyleyen Cihan, denetimleri yalnızca emniyetle işbirliği kapsamında yapabildiklerini ifade etti.Sputnik, İstanbul’un taksi sorununu ele aldı.

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Onur Özovalı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg

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Onur Özovalı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657617_0:0:767:768_100x100_80_0_0_194db3f074e4b4c48106f1b4df14f868.jpg

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