Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz

"Akıncı 4 yıl sürdü. Bu insansız savaş uçağı yaklaşık 10 yıldır hayalimiz. Çok daha büyük bir özgüven ile artık diyoruz ki insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz. Tabi bir yandan da akıncının seri imalatı devam ediyor. Bayraktar TB2 10'dan fazla ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanmış durumda. Halı hazırda 4 ülkede yurtdışında Türkiye hariç 4 ülkede görev yapıyor. Biz zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Akıncı'ya da ciddi bir talep var. Akıncı'da 100'den fazla bilgisayar var ve bunları biz tasarladık. Aslında bu uçan bir robot. Bir taraftan baktığımızda kocaman gövdesi var, ama bizim için kompleks bilgisayarlardan oluşan dijital bir robot. Bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm sistemleri bir anlamda başka bir vücuda aktarıyoruz insansız savaş uçağı yaparken. Dolayısıyla bizim için sadece bir adaptasyon meselesi. Yazılımları belli oranda değişecek ve insansız savaş uçağını uçuracak.”