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Avustralya'nın başkenti Canberra'da kısıtlamalar uzatıldı
Avustralya'nın başkenti Canberra'da kısıtlamalar uzatıldı
Koronavirüsün Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'daki tam kapanma 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T09:28+0300
2021-08-31T09:30+0300
koronavirüs
avustralya
delta
canberra
kısıtlama
koronavirüs
andrew barr
kovid-19
delta varyantı
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Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Başbakanı Andrew Barr, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, bölgede kaydedilen yeni Kovid-19 vakaları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.Son 24 saatteki test sonuçlarına göre tespit edilen 13 yeni Kovid-19 vakasından 8'inin kaynağının bilnmediğini açıklayan Başbakan Barr, 12 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve 2 Eylül'de sona ermesi planlanan tam kapanmanın, 17 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.Virüsle başa çıkmak için yasakların gerekli olduğunu savunan Barr, "Toplumda hala kaynağı belirsiz vakalarımız var ve hala toplumda bulaşıcı olan vakalarımız var. Bu nedenle, Canberra'da yaşayanlardan evde kalmaya devam etmelerini ve virüsün bulaşma potansiyelini azaltmak için evinizin dışındaki diğer kişilerle yakın teması en aza indirmelerini istiyoruz" dedi.Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybettiDelta varyantının en fazla etkili olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1164, Victoria'da 76, ACT’de 13 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.Son 24 saatte ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinde Kovid-19'dan can kaybı kaydedilmezken NSW'de 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 1006'ya çıktı.Toplam 53 bin 856 kişinin Kovid-19’a yakalandığı Avustralya'da, 19 bin 291 aktif vakadan 162'si yoğun bakımda olmak üzere 961 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.Öte yandan ülkedeki Kovid-19 aşılama çalışmaların yavaş ilerlediği eleştirileri sürerken, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 58.0, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 34.4.
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avustralya, delta, canberra, kısıtlama, koronavirüs, andrew barr, kovid-19, delta varyantı

Avustralya'nın başkenti Canberra'da kısıtlamalar uzatıldı

09:28 31.08.2021 (güncellendi: 09:30 31.08.2021)
© AP Photo / Andy BrownbillKoronavirüs - maske - Avustralya
Koronavirüs - maske - Avustralya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Andy Brownbill
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Koronavirüsün Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'daki tam kapanma 17 Eylül’e kadar uzatıldı.
Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Başbakanı Andrew Barr, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, bölgede kaydedilen yeni Kovid-19 vakaları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.
Son 24 saatteki test sonuçlarına göre tespit edilen 13 yeni Kovid-19 vakasından 8'inin kaynağının bilnmediğini açıklayan Başbakan Barr, 12 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve 2 Eylül'de sona ermesi planlanan tam kapanmanın, 17 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Virüsle başa çıkmak için yasakların gerekli olduğunu savunan Barr, "Toplumda hala kaynağı belirsiz vakalarımız var ve hala toplumda bulaşıcı olan vakalarımız var. Bu nedenle, Canberra'da yaşayanlardan evde kalmaya devam etmelerini ve virüsün bulaşma potansiyelini azaltmak için evinizin dışındaki diğer kişilerle yakın teması en aza indirmelerini istiyoruz" dedi.

Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti

Delta varyantının en fazla etkili olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1164, Victoria'da 76, ACT’de 13 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.
Son 24 saatte ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinde Kovid-19'dan can kaybı kaydedilmezken NSW'de 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 1006'ya çıktı.
Toplam 53 bin 856 kişinin Kovid-19’a yakalandığı Avustralya'da, 19 bin 291 aktif vakadan 162'si yoğun bakımda olmak üzere 961 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Öte yandan ülkedeki Kovid-19 aşılama çalışmaların yavaş ilerlediği eleştirileri sürerken, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 58.0, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 34.4.
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