https://tr.sputniknews.com/20210831/bisiklet-calmak-icin-yangin-merdiveninde-9-saat-bekledi-1048471645.html

Bisiklet çalmak için yangın merdiveninde 9 saat bekledi

Bisiklet çalmak için yangın merdiveninde 9 saat bekledi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şüpheli, girdiği apartmanda kilitli halde olan bisikleti çalmak için 9 saat yangın merdiveninde bekledi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T11:48+0300

2021-08-31T11:48+0300

2021-08-31T11:48+0300

türkiye

istanbul

türkiye

hırsız

bisiklet

güvenlik kamerası

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Kendini kurye gibi gösteren kişi, 27 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir apartmana girdi.Apartmanın 10. katına çıkan kişi, yangın merdiveninin kapısını açarak beklemeye başladı.Yaklaşık 9 saatlik bekleyişin ardından yangın merdiveninden çıkan şüpheli, dairelerin kapısındaki merceklerin üzerine siyah bant çekti.Şüpheli, 2 bin 800 lira değerindeki bisikletin kilidini makasla kesip apartmandan çıktı.Sabah uyandığında çocuğuna ait bisikletin yerinde olmadığını gören Ahmet Sultan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Kayıtlarda, hırsızlığı gören Sultan, görüntüleri alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. 'Yangın merdiveninde yatıyor'Çocuğuna ait bisikleti çalınan Ahmet Sultan, “Saat 21.30 sıralarında, birinci kata çıkan komşular ile elinde poşetle giriyor. Direkt 10. kata çıkıyor. Yangın merdivenine geçiyor. Yangın merdiveninde saat 05.40’a kadar bekliyor. Güvenlik kamerasının kablosunu kesiyor. Bisikletimizi de alıp, çıkıyor. Yangın merdivenin orada yatıyor. Hatta orada iki tane de sigara içmiş. Başkaları inşallah bu sıkıntıyı yaşamaz. Kapı önüne hiçbir şey bırakmasınlar” ifadelerini kullandı.

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istanbul, türkiye, hırsız, bisiklet, güvenlik kamerası