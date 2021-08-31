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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/fransa-kabil-havaalaninin-idaresini-katar-ve-turkiye-ile-gorusen-taliban-guvenligi-acilen-saglamali-1048468628.html
Fransa: Kabil Havaalanının idaresini Katar ve Türkiye ile görüşen Taliban güvenliği acilen sağlamalı
Fransa: Kabil Havaalanının idaresini Katar ve Türkiye ile görüşen Taliban güvenliği acilen sağlamalı
Taliban'ın Katar ve Türkiye ile Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirten Fransa Dışişleri Bakanı, 'Afganistan'ı terk etmek... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T10:15+0300
2021-08-31T11:31+0300
taliban kontrolünde afganistan
fransa
afganistan
türkiye
katar
taliban
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
recep tayyip erdoğan
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmeyi tamamlamasıyla tahliyelerin akıbeti soru işaretine dönerken, gözler Kabil Havaalanı'na çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Taliban'ın Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye'ye teklifleri olduğunu' söylemesi sonrası konuyla ilgili bir açıklama da Ankara ile iniş çıkışlı ilişkiler içindeki Paris'ten geldi. 'Güvenlik mümkün olduğunca çabuk sağlanmalı'Taliban'ın Katar ve Türkiye ile Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirten Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin ticari uçuşları kullanarak bunu gerçekleştirebilmesi için havaalanının güvenliğinin mümkün olduğu kadar çabuk sağlanması gerektiğini' söyledi. 'BMGK kararı uygulanmalı'France 2 kanalına konuşan Le Drian, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) havaalanının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili kararı uygulanmalı. Havaalanının idaresiyle ilgili Katarlılar ve Türklerle görüşmeler yürütülüyor. Havaalanına güvenli erişim sağlamak zorundayız" dedi. Dışişleri Bakanı, 'Fransa'nın Taliban'la müzakere yürütmediğini, ama örgüte baskı uygulamaya devam etmek zorunda olduğunu' dile getirdi. 'BM kontrolünde güvenli bölgeye' Taliban'dan retDün Fransa ile Britanya'nın 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan tahliye işlemlerinin devam edebilmesi için 'BM kontrolü altında güvenli bölge oluşturulmasına' yönelik BMGK'ye götürdüğü öneriye, Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den 'Afganistan'ın bağımsız bir ülke olduğu, böyle bir güvenli bölgeye gerek olmadığı' tepkisi geldi. BMGK kararında ne denildi?Ardından BMGK'den çıkan Afganistan kararında 'BM kontrolü altında güvenli bölge oluşturulması' yer almadı. Kararda Taliban'ın 27 Ağustos'ta yaptığı tüm Afganların istedikleri zaman hava ya da karayoluyla ülke dışına çıkabilecekleri açıklamasına atıfla 'Taliban'ın bu ve diğer taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiği' belirtildi. Erdoğan ne demişti?AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos'taki basın toplantısında, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" demiş, Taliban'la görüşme konusunda "Bizim kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Daha önce Ankara, Washington'a, 'ABD çekildikten sonra Kabil Havaalanı'nın güvenliğini Türkiye'nin sağlaması' teklifinde bulunmuş, ancak Taliban'ın 'Türk askerinin kalmasını istemediği' açıklamaları yaptığı ve tahliye kaosu sırasında IŞİD-H'nin havaalanında onlarca can alan bombalı saldırılar düzenlediği ortamda bu plan askıda kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-sozcusu-turkiyenin-kabil-havaalaninin-idaresi-konusundaki-yardim-teklifine-karsi-degiliz-1048464388.html
https://tr.sputniknews.com/20210830/bmgkden-kabil-havalimani-karari-1048459482.html
fransa
afganistan
katar
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fransa, afganistan, türkiye, katar, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Fransa: Kabil Havaalanının idaresini Katar ve Türkiye ile görüşen Taliban güvenliği acilen sağlamalı

10:15 31.08.2021 (güncellendi: 11:31 31.08.2021)
© REUTERS / Benoit TessierFransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian
Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Taliban'ın Katar ve Türkiye ile Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirten Fransa Dışişleri Bakanı, 'Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin bunu gerçekleştirebilmesi için havaalanının güvenliğinin mümkün olduğu kadar çabuk sağlanması gerektiğini' söyledi.
ABD'nin Afganistan'dan çekilmeyi tamamlamasıyla tahliyelerin akıbeti soru işaretine dönerken, gözler Kabil Havaalanı'na çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Taliban'ın Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye'ye teklifleri olduğunu' söylemesi sonrası konuyla ilgili bir açıklama da Ankara ile iniş çıkışlı ilişkiler içindeki Paris'ten geldi.

'Güvenlik mümkün olduğunca çabuk sağlanmalı'

Taliban'ın Katar ve Türkiye ile Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirten Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin ticari uçuşları kullanarak bunu gerçekleştirebilmesi için havaalanının güvenliğinin mümkün olduğu kadar çabuk sağlanması gerektiğini' söyledi.
Taliban savaşçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban Sözcüsü: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın idaresi konusundaki yardım teklifine karşı değiliz
02:52

'BMGK kararı uygulanmalı'

France 2 kanalına konuşan Le Drian, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) havaalanının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili kararı uygulanmalı. Havaalanının idaresiyle ilgili Katarlılar ve Türklerle görüşmeler yürütülüyor. Havaalanına güvenli erişim sağlamak zorundayız" dedi.
Dışişleri Bakanı, 'Fransa'nın Taliban'la müzakere yürütmediğini, ama örgüte baskı uygulamaya devam etmek zorunda olduğunu' dile getirdi.

'BM kontrolünde güvenli bölgeye' Taliban'dan ret

Dün Fransa ile Britanya'nın 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan tahliye işlemlerinin devam edebilmesi için 'BM kontrolü altında güvenli bölge oluşturulmasına' yönelik BMGK'ye götürdüğü öneriye, Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den 'Afganistan'ın bağımsız bir ülke olduğu, böyle bir güvenli bölgeye gerek olmadığı' tepkisi geldi.

BMGK kararında ne denildi?

Ardından BMGK'den çıkan Afganistan kararında 'BM kontrolü altında güvenli bölge oluşturulması' yer almadı. Kararda Taliban'ın 27 Ağustos'ta yaptığı tüm Afganların istedikleri zaman hava ya da karayoluyla ülke dışına çıkabilecekleri açıklamasına atıfla 'Taliban'ın bu ve diğer taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiği' belirtildi.
Kabil Havalimanında tahliye operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
BMGK'den 'Kabil Havalimanı' kararı
Dün, 22:30

Erdoğan ne demişti?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos'taki basın toplantısında, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" demiş, Taliban'la görüşme konusunda "Bizim kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Daha önce Ankara, Washington'a, 'ABD çekildikten sonra Kabil Havaalanı'nın güvenliğini Türkiye'nin sağlaması' teklifinde bulunmuş, ancak Taliban'ın 'Türk askerinin kalmasını istemediği' açıklamaları yaptığı ve tahliye kaosu sırasında IŞİD-H'nin havaalanında onlarca can alan bombalı saldırılar düzenlediği ortamda bu plan askıda kalmıştı.
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