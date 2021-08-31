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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/rusya-savunma-bakani-soygu-afganistanda-durum-kritik-1048481980.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan'da durum kritik
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan'da durum kritik
Afganistan’daki durumun kritik olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, beş ülkenin yüzlerce vatandaşının Kabil'den tahliyesi sırasında sergiledikleri... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T16:50+0300
2021-08-31T16:55+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün telekonferans yoluyla yapılan Afganistan konulu bir toplantıda, “Bu ülkede durum kritik. İnsanlar canları pahasına bile oradan kaçmaya çalışıyor” diye açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 24-26 Ağustos’ta askeri nakliye uçaklarının zor koşullarda Afganistan’da Rusya’nın yanı sıra, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Özbekistan’ın vatandaşlarını tahliye ettiğini anımsatan Bakan, “Bu etkinliğe 3 adet Il-76MD ve bir adet Il-62 uçağı katıldı” dedi.Şoygu, “Hızlı ve dikkatli çalışmalarından dolayı pilotlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye ekledi.
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rusya, afganistan, taliban, sergey şoygu

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan'da durum kritik

16:50 31.08.2021 (güncellendi: 16:55 31.08.2021)
© Sputnik / Павел Львов / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Afganistan’daki durumun kritik olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, beş ülkenin yüzlerce vatandaşının Kabil'den tahliyesi sırasında sergiledikleri hızlı ve dikkatli çalışmalarından dolayı Rus pilot ve doktorlara teşekkür etti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün telekonferans yoluyla yapılan Afganistan konulu bir toplantıda, “Bu ülkede durum kritik. İnsanlar canları pahasına bile oradan kaçmaya çalışıyor” diye açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 24-26 Ağustos’ta askeri nakliye uçaklarının zor koşullarda Afganistan’da Rusya’nın yanı sıra, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Özbekistan’ın vatandaşlarını tahliye ettiğini anımsatan Bakan, “Bu etkinliğe 3 adet Il-76MD ve bir adet Il-62 uçağı katıldı” dedi.
Şoygu,Hızlı ve dikkatli çalışmalarından dolayı pilotlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye ekledi.
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