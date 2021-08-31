https://tr.sputniknews.com/20210831/rusya-savunma-bakani-soygu-afganistanda-durum-kritik-1048481980.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan'da durum kritik

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan'da durum kritik

Afganistan’daki durumun kritik olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, beş ülkenin yüzlerce vatandaşının Kabil'den tahliyesi sırasında sergiledikleri... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T16:50+0300

2021-08-31T16:50+0300

2021-08-31T16:55+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

sergey şoygu

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün telekonferans yoluyla yapılan Afganistan konulu bir toplantıda, “Bu ülkede durum kritik. İnsanlar canları pahasına bile oradan kaçmaya çalışıyor” diye açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 24-26 Ağustos’ta askeri nakliye uçaklarının zor koşullarda Afganistan’da Rusya’nın yanı sıra, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Özbekistan’ın vatandaşlarını tahliye ettiğini anımsatan Bakan, “Bu etkinliğe 3 adet Il-76MD ve bir adet Il-62 uçağı katıldı” dedi.Şoygu, “Hızlı ve dikkatli çalışmalarından dolayı pilotlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye ekledi.

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rusya, afganistan, taliban, sergey şoygu