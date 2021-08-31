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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-abd-ile-iyi-iliskilere-sahip-olmak-istiyoruz-1048483349.html
Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz
Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz
ABD'nin güçlerini Afganistan'dan tamamen çekmesinin ardından açıklama yayınlayan Taliban*, yaşananları 'zafer' olarak nitelendirdi ve 'ABD ile iyi ilişkiler... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T20:12+0300
2021-08-31T20:12+0300
2021-08-31T20:12+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
karikatür
zabihullah mücahid
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ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından açıklama yapan Taliban* Sözcüsü Zabihullah Mujahid, "ABD ve dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkilere açığız" dedi.
afganistan
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Vitaliy Podvitskiy
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
abd, afganistan, taliban, karikatür , zabihullah mücahid
Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz
ABD'nin güçlerini Afganistan'dan tamamen çekmesinin ardından açıklama yayınlayan Taliban*, yaşananları 'zafer' olarak nitelendirdi ve 'ABD ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini' söyledi.
ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından
açıklama yapan
Taliban* Sözcüsü Zabihullah Mujahid,
"ABD ve dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkilere açığız"
dedi.