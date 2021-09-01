https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-baskani-biden-kasirgadan-zarar-goren-new-orleans-kentini-ziyaret-edecek-1048528791.html

ABD Başkanı Biden, kasırgadan zarar gören New Orleans kentini ziyaret edecek

ABD Başkanı Biden, kasırgadan zarar gören New Orleans kentini ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinin New Orleans kentine giderek yerel yetkililer ile görüşecek. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T22:47+0300

2021-09-01T22:47+0300

2021-09-01T22:48+0300

dünya

abd

joe biden

new orleans

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ida kasırgası

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın 3 Eylül Cuma günü Louisiana'nın New Orleans kentine gideceği bildirildi.Biden'ın burada Ida Kasırgası'nın yol açtığı hasarı inceleyeceğinin belirtildiği açıklamada, Başkan'ın aynı zamanda kasırgadan etkilenen bölgelerdeki yerel yetkililer ile görüşeceği kaydedildi.Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan ve ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 'Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga' olarak nitelendirilen Ida, 29 Ağustos’ta Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.Kasırga, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde 4 kişinin ölümüne yol açarken 1.1 milyondan fazla hanede elektrik kesintisine neden olmuştu.

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abd, joe biden, new orleans, ziyaret, ida kasırgası