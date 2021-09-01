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Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız
Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da açılan yeni başkonsolosluğun açılış töreninde yaptığı konuşmada "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız"... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T13:11+0300
2021-09-01T13:22+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
sırbistan
15 temmuz darbe girişimi
başkonsolosluk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da açılan yeni başkonsolosluğun açılış törenine video mesajla katıldı.Sırbistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin her alanda geliştiğini belirten Erdoğan, "Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz" dedi.Erdoğan ayrıca, "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" ifadesini kullandı.
türkiye
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recep tayyip erdoğan, sırbistan, 15 temmuz darbe girişimi, başkonsolosluk

Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız

13:11 01.09.2021 (güncellendi: 13:22 01.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da açılan yeni başkonsolosluğun açılış töreninde yaptığı konuşmada "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da açılan yeni başkonsolosluğun açılış törenine video mesajla katıldı.
Sırbistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin her alanda geliştiğini belirten Erdoğan, "Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz" dedi.
Erdoğan ayrıca, "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" ifadesini kullandı.
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