https://tr.sputniknews.com/20210901/erdogan-feto-ihanet-cetesini-balkanlardan-da-sokup-atacagiz-1048507515.html

Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız

Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da açılan yeni başkonsolosluğun açılış töreninde yaptığı konuşmada "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız"... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T13:11+0300

2021-09-01T13:11+0300

2021-09-01T13:22+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

sırbistan

15 temmuz darbe girişimi

başkonsolosluk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da açılan yeni başkonsolosluğun açılış törenine video mesajla katıldı.Sırbistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin her alanda geliştiğini belirten Erdoğan, "Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz" dedi.Erdoğan ayrıca, "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" ifadesini kullandı.

türkiye

sırbistan

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recep tayyip erdoğan, sırbistan, 15 temmuz darbe girişimi, başkonsolosluk