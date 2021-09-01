https://tr.sputniknews.com/20210901/fatih-altayli-bu-ulkede-buyuk-cogunluk-tum-ugraslara-ragmen-nankor-degil-1048502498.html

Fatih Altaylı: Bu ülkede büyük çoğunluk tüm uğraşlara rağmen nankör değil

Fatih Altaylı: Bu ülkede büyük çoğunluk tüm uğraşlara rağmen nankör değil

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya'yı 3-0 yendiği maçın sonunda "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" diye bağırdığını... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T10:48+0300

2021-09-01T10:48+0300

2021-09-01T10:48+0300

türkiye

polonya

trt

fatih altaylı

eleştiri

habertürk gazetesi

türkiye a milli kadın voleybol takımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103376/01/1033760134_4:0:1000:560_1920x0_80_0_0_f3ace81af4d6e037880de823774acdb7.jpg

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktığını, ancak bu sırada kendisinin televizyonda program yaptığını söyledi.Yayın sırasında maçı sayı sayı takip ettiğini belirten Altaylı, "Gece yarısı program bitip eve dönünce, hemen kanalları dolaşıp bir yerde tekrarını bulurum diye umutla aradım. Ama ne yazık ki bulamadım" dedi.Altaylı, "TRT’nin iki spor kanalında da, diğer spor kanallarının tümünde de abuk sabuk, anlamsız, içi boş futbol muhabbetleri vardı. Bırakın maçı, maçla ilgili haber, maç sonu sevinç görüntüleri bile yoktu" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:'TRT’nin canlı yayın sırasında bu görüntüleri yayınlamaktan imtina ettiğini sonradan öğrendim'"Sonra nedenini anladım elbet. Maç sonunda kızlar çok sevinmişler ve sevinçlerini 'İzmir Marşı' ile dile getirmiş, sahanın ortasında 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diye haykırmışlardı. Belli ki, hoşa gitmeyen buydu. TRT’nin canlı yayın sırasında bu görüntüleri yayınlamaktan imtina ettiğini sonradan öğrendim.Sporcularımızın telefonla kutlanmasını neredeyse telefonun içine kamera sokarak canlı yayınlayanlar, sporcuların kendi sevinçleri içinde Atalarına saygı ve sevgi olduğu için yayınlamaktan kaçınıyordu.Ama istedikleri kadar kaçınsınlar yapacak bir şey yok. Bu ülkede büyük çoğunluk tüm uğraşlara rağmen nankör değil. Olimpiyat altınını alan Mete Gazoz da başarısını 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diye kutluyor.'Tüm yok saymalara, tüm unutturma, tüm küçümseme çabalarına rağmen bu millet unutmuyor'Olimpiyatlarda bir altın, bir de gümüş madalyayı boyunlarına takan genç kızlarımız da yurda ayak basar basmaz Anıtkabir’e koşuyorlar. Nobel’i alan Aziz Sancar da Nobel madalyasını Anıtkabir’e armağan ediyor, 'Onun sayesinde' diyerek.Tüm yok saymalara, tüm unutturma, tüm küçümseme çabalarına rağmen bu millet unutmuyor. Tam aksine daha çok hatırlıyor. Sevgisini de, minnetini de daha derine, çıkarması daha zor olan yerlere gömüyor.Ve bunu göstermekten, sergilemekten çekinmiyor. Kusura bakmayın ama ne mutlu ki başaramadınız. Siz yok saydıkça o büyümüş herkesin gönlünde. Nu mutlu kıymet bilene. Ne mutlu Türkiye’ye. Ne mutlu nankör olmayana."

https://tr.sputniknews.com/20210831/filenin-sultanlari-tarihinde-ilk-kez-7de-7-yaparak-yari-finale-yukseldi-1048490060.html

türkiye

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonya, trt, fatih altaylı, eleştiri, habertürk gazetesi, türkiye a milli kadın voleybol takımı