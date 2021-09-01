https://tr.sputniknews.com/20210901/merkel-adiniz-klaus-veya-erika-olmasa-bile-alman-olabilirsiniz-1048501697.html
Merkel: Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman olabilirsiniz
Merkel: Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman olabilirsiniz
Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü Göçü Anlaşması’nın 60. yıldönümünde konuşan Almanya Başbakanı, "Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T10:19+0300
2021-09-01T10:19+0300
2021-09-01T10:40+0300
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Almanya'da 26 Eylül genel seçimleriyle siyasete veda edecek olan Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile Almanya arasında 1961’de İşgücü Göçü Anlaşması’nın imzalanmasının 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende konuştu.1960'larda Almanya'daki işgücü açığını doldurmak için Türkiye'den getirilen yüz binlerce misafir işçinin sonraki kuşakları Almanya yurttaşı olmuşken, Şansölye Merkel, 'beyaz Almanlar' arasında yaygın olan Almanya topraklarında doğan Türkiye kökenlilere nereden geldiklerini sorma alışkanlığına dokundurma yaptı. Almanya'daki göçmen kökenlilerin isimleri kulağa yabancı gelse de Alman olduğuna işaret eden Merkel, "Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman olabilirsiniz" mesajını verdi.'Asla bitmeyen yedi nesillik çaba olamaz'Yüzünde yorgun bir gülümsemeyle "Entegrasyon, birinin adı Klaus veya Erika olmadığı için asla bitmeyen yedi nesillik bir çaba olamaz" ikazında bulunan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili şansölye şöyle devam etti:"Asıl mesele şu ki, bariz Alman isimli olmayanların entegre oldukları kabul edilene dek daha ne kadar entegre olmaları gerekmektedir? Bence herkesin en geç ihtimalle Alman vatandaşlığına geçtiğinde bu ülkenin parçası olarak görülme şansı olmalıdır ve bunda ismi rol oynamamalıdır."Türkiye üzerinden Suriyelilerin gelmesi, Alman siyasetini sarstı16 yıldır Almanya Başbakanı olan Merkel'in aday olmama kararı aldığı 26 Eylül seçimlerinde muhafazakar blok iktidarı kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. Merkel'in 2015'te çoğunluğu Suriye ve Irak'tan gelen yaklaşık bir milyon sığınmacıyı ağırlama kararından beri CDU ile Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) popülaritelerinin yavaş yavaş düştüğünü gördü. Ana akım muhafazakarlar sürekli sandıklarda oy, anketlerde halk desteği kaybederken, Almanya için Alternatif (AfD) nezdinde aşırı sağ, 1933-45 Nazi döneminden beri ilk kez ulusal parlamentoya girdi, hatta ana muhalefet konumuna geldi. 'Almanya'nın yılda 400 bin göçmene ihtiyacı var'Diğer yandan Almanya İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, geçen hafta, hükümete ülkeye acilen daha fazla göçmen alınması çağrısında bulundu. "Almanya'nın işgücü tükeniyor" diyen Scheele, bununla baş edebilmek için Almanya'nın yılda 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi.Dil kurslarına ve eğitime milyarlarca euro yatırımTürkiye'den gelen işçilere dil öğrenmeleri ve becerilerini geliştirmeleri için destek sunmayarak yaptığı hatadan dersler çıkaran Almanya, sığınmacıların işgücü piyasasına girmesine yardımcı olmak için dil kurslarına ve eğitime milyarlarca euro yatırım yapmış durumda.
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almanya, angela merkel, türkiye, göçmen, alman, isim
Merkel: Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman olabilirsiniz
10:19 01.09.2021 (güncellendi: 10:40 01.09.2021)
Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü Göçü Anlaşması’nın 60. yıldönümünde konuşan Almanya Başbakanı, "Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman olabilirsiniz" mesajını verdi.
Almanya'da 26 Eylül genel seçimleriyle siyasete veda edecek olan Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile Almanya arasında 1961’de İşgücü Göçü Anlaşması’nın imzalanmasının 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende konuştu.
1960'larda Almanya'daki işgücü açığını doldurmak için Türkiye'den getirilen yüz binlerce misafir işçinin sonraki kuşakları Almanya yurttaşı olmuşken, Şansölye Merkel, 'beyaz Almanlar' arasında yaygın olan Almanya topraklarında doğan Türkiye kökenlilere nereden geldiklerini sorma alışkanlığına dokundurma yaptı. Almanya'daki göçmen kökenlilerin isimleri kulağa yabancı gelse de Alman olduğuna işaret eden Merkel, "Adınız 'Klaus' veya 'Erika' olmasa bile Alman olabilirsiniz" mesajını verdi.
'Asla bitmeyen yedi nesillik çaba olamaz'
Yüzünde yorgun bir gülümsemeyle "Entegrasyon, birinin adı Klaus veya Erika olmadığı için asla bitmeyen yedi nesillik bir çaba olamaz" ikazında bulunan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili şansölye şöyle devam etti:
"Asıl mesele şu ki, bariz Alman isimli olmayanların entegre oldukları kabul edilene dek daha ne kadar entegre olmaları gerekmektedir? Bence herkesin en geç ihtimalle Alman vatandaşlığına geçtiğinde bu ülkenin parçası olarak görülme şansı olmalıdır ve bunda ismi rol oynamamalıdır."
Türkiye üzerinden Suriyelilerin gelmesi, Alman siyasetini sarstı
16 yıldır Almanya Başbakanı olan Merkel'in aday olmama kararı aldığı 26 Eylül seçimlerinde muhafazakar blok iktidarı kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. Merkel'in 2015'te çoğunluğu Suriye ve Irak'tan gelen yaklaşık bir milyon sığınmacıyı ağırlama kararından beri CDU ile Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) popülaritelerinin yavaş yavaş düştüğünü gördü. Ana akım muhafazakarlar sürekli sandıklarda oy, anketlerde halk desteği kaybederken, Almanya için Alternatif (AfD) nezdinde aşırı sağ, 1933-45 Nazi döneminden beri ilk kez ulusal parlamentoya girdi, hatta ana muhalefet konumuna geldi.
'Almanya'nın yılda 400 bin göçmene ihtiyacı var'
Diğer yandan Almanya İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, geçen hafta, hükümete ülkeye acilen daha fazla göçmen alınması çağrısında bulundu. "Almanya'nın işgücü tükeniyor" diyen Scheele, bununla baş edebilmek için Almanya'nın yılda 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi.
Dil kurslarına ve eğitime milyarlarca euro yatırım
Türkiye'den gelen işçilere dil öğrenmeleri ve becerilerini geliştirmeleri için destek sunmayarak yaptığı hatadan dersler çıkaran Almanya, sığınmacıların işgücü piyasasına girmesine yardımcı olmak için dil kurslarına ve eğitime milyarlarca euro yatırım yapmış durumda.