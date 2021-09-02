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Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü: 'Mu' varyantını dikkatle izliyoruz
Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü: 'Mu' varyantını dikkatle izliyoruz
Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, Kovid-19'un yeni ortaya çıkan 'Mu' varyantını dikkatle izlediklerini söyledi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T23:56+0300
2021-09-02T23:56+0300
koronavirüs
abd
koronavirüs
kovid-19
anthony fauci
dr. rochelle walensky
mu varyantı
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok daha bulaşıcı varyantları yayılımını sürdürürken geçenlerde 'Mu' adında yeni bir varyantın daha ortaya çıktığı açıklandı.ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, düzenlediği basın toplantısında, yeni varyantı dikkatle izlediklerini belirtti.Mu varyantının şu anda ABD'de olduğunu belirten Fauci, "Bu konuyu yakından izliyoruz" ifadesini kullandı.Öte yandan hem Fauci hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Delta varyantının ABD'deki baskın Kovid-19 türü olmayı sürdürdüğünü ve vakaların yüzde 99'undan fazlasını oluşturduğunu vurguladı.'B.1.621' olarak da bilinen Mu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'endişe verici' kategoriye alınmıştı.
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abd, koronavirüs, kovid-19, anthony fauci, dr. rochelle walensky, mu varyantı

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü: 'Mu' varyantını dikkatle izliyoruz

23:56 02.09.2021
© REUTERS / TOM BRENNERABD- Koronavirüs- Maske
ABD- Koronavirüs- Maske - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / TOM BRENNER
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Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, Kovid-19'un yeni ortaya çıkan 'Mu' varyantını dikkatle izlediklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok daha bulaşıcı varyantları yayılımını sürdürürken geçenlerde 'Mu' adında yeni bir varyantın daha ortaya çıktığı açıklandı.
ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, düzenlediği basın toplantısında, yeni varyantı dikkatle izlediklerini belirtti.
Mu varyantının şu anda ABD'de olduğunu belirten Fauci, "Bu konuyu yakından izliyoruz" ifadesini kullandı.
Öte yandan hem Fauci hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Delta varyantının ABD'deki baskın Kovid-19 türü olmayı sürdürdüğünü ve vakaların yüzde 99'undan fazlasını oluşturduğunu vurguladı.
'B.1.621' olarak da bilinen Mu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'endişe verici' kategoriye alınmıştı.
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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