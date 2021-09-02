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Yaz ayında 5 bin 208 lira doğalgaz faturası geldi
Yaz ayında 5 bin 208 lira doğalgaz faturası geldi
Ataşehir'de yaşayan Eren Erbey'e doğalgaz faturası iki ay için 5 bin 208 TL geldi. Erbey, İGDAŞ’a yaptığı itiraz üzerine faturanın doğru olduğu yanıtını aldı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T14:42+0300
2021-09-02T14:42+0300
türkiye
istanbul
doğalgaz
igdaş
ataşehir
fatura
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kıraathane işleten Eren Erbey, evine iki aylık doğalgaz faturası geldiğini ve tutarın 5 bin 208 TL olduğunu söyledi.Normalde yaz aylarında, sadece sıcak su kullanımından dolayı ortalama 50 TL doğalgaz faturası geldiğini belirten Erbey, bu tutar üzerine İGDAŞ'a itirazda bulundu. Erbey, İGDAŞ'dan faturanın doğru olduğunu, itiraz için öncelikle faturanın ödenmesi gerektiği yanıtını aldı. Faturanın geldiği daireden taşınmasına rağmen 5 bin 208 TL’yi ödemediği için abonelik işlemlerini sonlandıramayan Erbey, faturada oluştuğunu iddia ettiği yanlışlık için yetkililerden yardım bekliyor.'Önce faturanı öde'Fatura sahibi Eren Erbey, şunları söyledi:“Abonelik sözleşmesini iptal etmek için İGDAŞ'a gittik. Bu faturada bir gün öncesinde gelmiş, bir yanlışlık olduğunu düşündüm ve önemsemedik. İptal ettirmek için gittiğimde 5 bin 208 TL borcumuz olduğunu ve bu faturanın da 60 günlük bir fatura olduğu söylendi. Bu fatura zamanında bayram sürecinde de tatil bölgelerindeydik.Gün içerisinde çalıştığımız için sabah çıkıyoruz, akşam eve geliyoruz zaten. Ev gün içerisinde boş kalıyor. Böyle bir faturanın kesinlikle bizim olacağını tahmin etmiyoruz. İGDAŞ'da geçmişe dönük faturalara baktığımızda bu dönemlerde 50 TL ortalama fatura geldiğini gördük ve yetkililer de faturada bir yanlışlık olabileceğini söylediler. Fakat buradaki aboneliğimi kapatabilmek için önce faturamı ödememi daha sonra itiraz etmem gerektiğini söylediler. Ama ben kullanmadığım halde sorumlu olduğum bu tutarı ödemek istemiyorum."
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istanbul, doğalgaz, igdaş, ataşehir, fatura

Yaz ayında 5 bin 208 lira doğalgaz faturası geldi

14:42 02.09.2021
© İHAEren Erbey
Eren Erbey - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© İHA
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Ataşehir'de yaşayan Eren Erbey'e doğalgaz faturası iki ay için 5 bin 208 TL geldi. Erbey, İGDAŞ’a yaptığı itiraz üzerine faturanın doğru olduğu yanıtını aldı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kıraathane işleten Eren Erbey, evine iki aylık doğalgaz faturası geldiğini ve tutarın 5 bin 208 TL olduğunu söyledi.
Normalde yaz aylarında, sadece sıcak su kullanımından dolayı ortalama 50 TL doğalgaz faturası geldiğini belirten Erbey, bu tutar üzerine İGDAŞ'a itirazda bulundu. Erbey, İGDAŞ'dan faturanın doğru olduğunu, itiraz için öncelikle faturanın ödenmesi gerektiği yanıtını aldı.
Faturanın geldiği daireden taşınmasına rağmen 5 bin 208 TL’yi ödemediği için abonelik işlemlerini sonlandıramayan Erbey, faturada oluştuğunu iddia ettiği yanlışlık için yetkililerden yardım bekliyor.

'Önce faturanı öde'

Fatura sahibi Eren Erbey, şunları söyledi:
“Abonelik sözleşmesini iptal etmek için İGDAŞ'a gittik. Bu faturada bir gün öncesinde gelmiş, bir yanlışlık olduğunu düşündüm ve önemsemedik. İptal ettirmek için gittiğimde 5 bin 208 TL borcumuz olduğunu ve bu faturanın da 60 günlük bir fatura olduğu söylendi. Bu fatura zamanında bayram sürecinde de tatil bölgelerindeydik.
Gün içerisinde çalıştığımız için sabah çıkıyoruz, akşam eve geliyoruz zaten. Ev gün içerisinde boş kalıyor. Böyle bir faturanın kesinlikle bizim olacağını tahmin etmiyoruz. İGDAŞ'da geçmişe dönük faturalara baktığımızda bu dönemlerde 50 TL ortalama fatura geldiğini gördük ve yetkililer de faturada bir yanlışlık olabileceğini söylediler.
Fakat buradaki aboneliğimi kapatabilmek için önce faturamı ödememi daha sonra itiraz etmem gerektiğini söylediler. Ama ben kullanmadığım halde sorumlu olduğum bu tutarı ödemek istemiyorum."
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