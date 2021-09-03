https://tr.sputniknews.com/20210903/baraja-takilan-partiler-yuzde-7ye-ne-diyor-1048584329.html

Baraja takılan partiler ‘yüzde 7’ye ne diyor?

Baraja takılan partiler ‘yüzde 7’ye ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajıyla ilgili Cumhur İttifakı’nın önerisini ortaya koydu. Seçimlere katılan ve... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T15:41+0300

2021-09-03T15:41+0300

2021-09-03T15:41+0300

politika

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vatan partisi

dp

seçim barajı

cumhur ittifakı

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Türkiye’de 12 Eylül sonrasında uygulanan yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi için başlatılan çalışmada Cumhur İttifakı önerisini yüzde 7 olarak açıkladı. Düzenlenen genel seçimlere katılan ve baraj engeli yaşayan siyasi partiler barajın tamamen ortadan kalkmasını ve temsilde adaletin sağlanmasını istiyor.DP’nin önerisi yüzde 124 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'na destek veren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal seçim barajı tartışmalarını şöyle değerlendirdi:DSP: Milli bakiye sistemini öneriyoruz1999 seçimlerinden sandıktan birinci parti olarak çıkan, 2002 seçimlerinden sonra baraj altında kalan, son olarak 2018 yılında YSK’nın kararı ile seçimlere katılamayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, partisinin seçim barajına yönelik düşüncelerin, şu sözlerle özetledi:‘Cumhurbaşkanlığı sisteminde baraj olmamalı’2018 seçimlerinde Millet İttifakı içerisinde yer alan ve yüzde 1.3 oy alan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise seçim barajı tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:‘Türkiye’nin önündeki sorunlar baraj hesaplarına sığmaz’2018 seçimlerinde yüzde 0.2 oy alan ve katıldığı seçimlerde de baraj altında kalan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da baraj uygulamasının anti demokratik olduğunu belirterek şunları söyledi:‘Anti-demokratik sistem’Son olarak 2015 yılında düzenlenen seçimlere katılan ve yüzde 0.17 oy alan Halkın Kurtuluşu Partisi MYK üyesi Doğan Erkan ise “Bu sistem, baraj altı kalan partilerin oylarının en güçlü partiye yaradığı anti-demokratik bir sistem. Demokratik bir ülkede olması düşünülemez” değerlendirmesini yaptı.

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