https://tr.sputniknews.com/20210904/abd-talibanin-hak-ihlallerine-imza-attigi-iddialari-hakkinda-kesin-bir-yargiya-varmak-icin-erken-1048601754.html

ABD: Taliban'ın hak ihlallerine imza attığı iddiaları hakkında kesin bir yargıya varmak için erken

ABD: Taliban'ın hak ihlallerine imza attığı iddiaları hakkında kesin bir yargıya varmak için erken

ABD Dışişleri yetkilisi Dean Thompson, Taliban'ın Afganistan'da insan hakları ihlallerine imza attığı yönündeki iddialar konusunda kesin bir yargıya için henüz... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T01:11+0300

2021-09-04T01:11+0300

2021-09-04T01:11+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

insan hakları ihlali

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ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Dean Thompson, Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban'a yöneltilen insan hakları ihlali suçlamalarını değerlendirdi.Tompson, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin, "Kesin bir yargıya varmak için çok erken" yorumunu yaptı.Yetkili, ayrıca Washington'un iddiaları yakından takip ettiğini ve bunlara endişeyle yaklaştığını da sözlerine ekledi.Öte yandan Thompson, ABD'nin Taliban'ı diğer örgütlerin yanı sıra insan haklarına saygı gösterme ve kapsayıcı bir hükümet kurma taahhütlerinin sonuçlarına göre yargılama niyetini bir kez daha yineledi.

https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-taliban-hukumetinin-muhtemel-uyeleri-ile-temastayiz-1048583431.html

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abd, afganistan, taliban, insan hakları ihlali