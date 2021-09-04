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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/abd-talibanin-hak-ihlallerine-imza-attigi-iddialari-hakkinda-kesin-bir-yargiya-varmak-icin-erken-1048601754.html
ABD: Taliban'ın hak ihlallerine imza attığı iddiaları hakkında kesin bir yargıya varmak için erken
ABD: Taliban'ın hak ihlallerine imza attığı iddiaları hakkında kesin bir yargıya varmak için erken
ABD Dışişleri yetkilisi Dean Thompson, Taliban'ın Afganistan'da insan hakları ihlallerine imza attığı yönündeki iddialar konusunda kesin bir yargıya için henüz... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T01:11+0300
2021-09-04T01:11+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
insan hakları ihlali
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ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Dean Thompson, Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban'a yöneltilen insan hakları ihlali suçlamalarını değerlendirdi.Tompson, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin, "Kesin bir yargıya varmak için çok erken" yorumunu yaptı.Yetkili, ayrıca Washington'un iddiaları yakından takip ettiğini ve bunlara endişeyle yaklaştığını da sözlerine ekledi.Öte yandan Thompson, ABD'nin Taliban'ı diğer örgütlerin yanı sıra insan haklarına saygı gösterme ve kapsayıcı bir hükümet kurma taahhütlerinin sonuçlarına göre yargılama niyetini bir kez daha yineledi.
https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-taliban-hukumetinin-muhtemel-uyeleri-ile-temastayiz-1048583431.html
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abd, afganistan, taliban, insan hakları ihlali

ABD: Taliban'ın hak ihlallerine imza attığı iddiaları hakkında kesin bir yargıya varmak için erken

01:11 04.09.2021
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© REUTERS
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ABD Dışişleri yetkilisi Dean Thompson, Taliban'ın Afganistan'da insan hakları ihlallerine imza attığı yönündeki iddialar konusunda kesin bir yargıya için henüz çok erken olduğuna inandıklarını söyledi.
ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Dean Thompson, Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban'a yöneltilen insan hakları ihlali suçlamalarını değerlendirdi.
Tompson, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin, "Kesin bir yargıya varmak için çok erken" yorumunu yaptı.
Yetkili, ayrıca Washington'un iddiaları yakından takip ettiğini ve bunlara endişeyle yaklaştığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Thompson, ABD'nin Taliban'ı diğer örgütlerin yanı sıra insan haklarına saygı gösterme ve kapsayıcı bir hükümet kurma taahhütlerinin sonuçlarına göre yargılama niyetini bir kez daha yineledi.
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