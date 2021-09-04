https://tr.sputniknews.com/20210904/kendini-cumhurbaskani-vekili-ilan-eden-emrullah-salih-pencsirde-talibana-karsi-direnis-suruyor-1048603232.html

Kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden Emrullah Salih: Pençşir'de Taliban'a karşı direniş sürüyor

Kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden Emrullah Salih: Pençşir'de Taliban'a karşı direniş sürüyor

Afganistan'da kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Pençşir bölgesinde Taliban örgütüne karşı direnişin... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T03:59+0300

2021-09-04T03:59+0300

2021-09-04T03:59+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

çatışma

direniş

pençşir

ahmed mesud

emrullah salih

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Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban ile direniş grupları arasındaki çatışmalar devam ediyor.Kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden, eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DİRENİŞ devam ediyor ve edecek. Toprağımla, toprağım için ve şerefimi korumak için buradayım" ifadelerini kullandı.Salih, ayrıca Tolo News'e açıklamasında Pençşir'i terk ettiği iddiasını yalanladı.Daha önce Hindu yayın kuruluşu Times Now, Salih'in Pençşir direnişi liderleriyle birlikte Tacikistan'a kaçtığını bildirmişti.Öte yandan Pençşir direnişi lideri Ahmed Mesud da, korkmuş çocukların elleriyle kulaklarını kapattığı bir fotoğraf paylaşarak, Pençşir vilayetinin Taliban tarafından ele geçirildiğini iddiasını yalanladı.Mesud, "Kabil'deki küçük çocuklar havaya ateş açılmasından korkuyor. Pençşir fethedilmediyse, havaya ateş etmeye ne lüzum var?" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210904/abd-talibanin-hak-ihlallerine-imza-attigi-iddialari-hakkinda-kesin-bir-yargiya-varmak-icin-erken-1048601754.html

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afganistan, çatışma, direniş, pençşir, ahmed mesud, emrullah salih