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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/kendini-cumhurbaskani-vekili-ilan-eden-emrullah-salih-pencsirde-talibana-karsi-direnis-suruyor-1048603232.html
Kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden Emrullah Salih: Pençşir'de Taliban'a karşı direniş sürüyor
Kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden Emrullah Salih: Pençşir'de Taliban'a karşı direniş sürüyor
Afganistan'da kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Pençşir bölgesinde Taliban örgütüne karşı direnişin... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T03:59+0300
2021-09-04T03:59+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
çatışma
direniş
pençşir
ahmed mesud
emrullah salih
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Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban ile direniş grupları arasındaki çatışmalar devam ediyor.Kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden, eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DİRENİŞ devam ediyor ve edecek. Toprağımla, toprağım için ve şerefimi korumak için buradayım" ifadelerini kullandı.Salih, ayrıca Tolo News'e açıklamasında Pençşir'i terk ettiği iddiasını yalanladı.Daha önce Hindu yayın kuruluşu Times Now, Salih'in Pençşir direnişi liderleriyle birlikte Tacikistan'a kaçtığını bildirmişti.Öte yandan Pençşir direnişi lideri Ahmed Mesud da, korkmuş çocukların elleriyle kulaklarını kapattığı bir fotoğraf paylaşarak, Pençşir vilayetinin Taliban tarafından ele geçirildiğini iddiasını yalanladı.Mesud, "Kabil'deki küçük çocuklar havaya ateş açılmasından korkuyor. Pençşir fethedilmediyse, havaya ateş etmeye ne lüzum var?" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210904/abd-talibanin-hak-ihlallerine-imza-attigi-iddialari-hakkinda-kesin-bir-yargiya-varmak-icin-erken-1048601754.html
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afganistan, çatışma, direniş, pençşir, ahmed mesud, emrullah salih

Kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden Emrullah Salih: Pençşir'de Taliban'a karşı direniş sürüyor

03:59 04.09.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel ArmanTaliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir
Taliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
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Afganistan'da kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Pençşir bölgesinde Taliban örgütüne karşı direnişin sürdüğünü açıkladı.
Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban ile direniş grupları arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Kendini 'cumhurbaşkanı vekili' ilan eden, eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DİRENİŞ devam ediyor ve edecek. Toprağımla, toprağım için ve şerefimi korumak için buradayım" ifadelerini kullandı.
Salih, ayrıca Tolo News'e açıklamasında Pençşir'i terk ettiği iddiasını yalanladı.
Daha önce Hindu yayın kuruluşu Times Now, Salih'in Pençşir direnişi liderleriyle birlikte Tacikistan'a kaçtığını bildirmişti.
Öte yandan Pençşir direnişi lideri Ahmed Mesud da, korkmuş çocukların elleriyle kulaklarını kapattığı bir fotoğraf paylaşarak, Pençşir vilayetinin Taliban tarafından ele geçirildiğini iddiasını yalanladı.
Mesud, "Kabil'deki küçük çocuklar havaya ateş açılmasından korkuyor. Pençşir fethedilmediyse, havaya ateş etmeye ne lüzum var?" dedi.
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD: Taliban'ın hak ihlallerine imza attığı iddiaları hakkında kesin bir yargıya varmak için erken
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