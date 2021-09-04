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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 33 koronavirüs vakası tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T20:02+0300
2021-09-04T20:02+0300
2021-09-04T20:10+0300
koronavirüs
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vaka sayısı
koronavirüs
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Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
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vaka, son dakika, vaka sayısı, koronavirüs
Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti
20:02 04.09.2021 (güncellendi: 20:10 04.09.2021)
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 33 koronavirüs vakası tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.