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https://tr.sputniknews.com/20210905/afganistandan-cekilme-sonrasi-secim-anketinde-trump-bideni-gecti-1048634198.html
Afganistan'dan çekilme sonrası seçim anketinde Trump, Biden'ı geçti
Afganistan'dan çekilme sonrası seçim anketinde Trump, Biden'ı geçti
ABD'nin Afganistan'dan çekilme fiyaskosunun ardından, geçen yılki başkanlık seçiminin rakipleri yeniden yarışsa nasıl sonuçlanacağına dair yapılan ankete göre... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T19:15+0300
2021-09-05T19:48+0300
dünya
abd
afganistan
joe biden
donald trump
taliban
anket
seçim
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ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimi oyların yüzde 47'sini alan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın oyların yüzde 51'ini alan Demokrat Partili Joe Biden'a koltuğu teslim etmesiyle sonuçlanırken, Emerson College, seçim aynı adaylarla tekrarlansa nasıl sonuçlanacağına dair nabız yokladı.Anket, eski Başkan Donald Trump'ın Taliban'la vardığı anlaşmayı halefi Joe Biden'ın uygulaması sonucu ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin 'fiyasko' eleştirileri eşliğinde tamamlanmasının ardından, 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 1200 kayıtlı seçmenle yapıldı. Cuma günü yayımlanan ankete göre seçmenlerin yüzde 47'si Trump'a, yüzde 46'sı Biden'a oy vereceğini söylerken, yüzde 6'sı da bir başka adayı tercih edeceğini belirtti. Demokrat seçmenlerde Biden'dan bezme işaretiAnkete göre Demokrat seçmenlerin yüzde 39'u 2024 başkanlık seçiminde partinin Biden'dan başka bir aday göstermesini istediğini dile getirdi. Ancak Cumhuriyetçi Partili seçmen Trump etrafında kenetlenmiş durumda. Cumhuriyetçilerin yüzde 67'sinin Trump'a oy vermekten yana tereddüdü yok. Emerson College Anket Direktörü Spencer Kimball, "Bu veriler, Cumhuriyetçilerin ya Trump'ın ya da Trump yanlısı birinin adayları olmasını istediğini, aksi takdirde yarısının partiden ayrılabileceğini gösteriyor" dedi.Biden'a halk desteği 4 puandan fazla azaldıRealClearPolitics'e göre ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesinden beri Biden'a halk desteği 4 puandan fazla azaldı. Biden'ın performansını beğenenlerin oranı yüzde 45'e inerken, beğenmeyenlerin oranı yüzde 49'u geçti.
https://tr.sputniknews.com/20210825/trump-afganistanda-binlerce-amerikali-rehin-tutuluyor-1048333739.html
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abd, afganistan, joe biden, donald trump, taliban, anket, seçim

Afganistan'dan çekilme sonrası seçim anketinde Trump, Biden'ı geçti

19:15 05.09.2021 (güncellendi: 19:48 05.09.2021)
© REUTERS / BRIAN SNYDERDonald Trump, Joe Biden-canlı tartışma
Donald Trump, Joe Biden-canlı tartışma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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ABD'nin Afganistan'dan çekilme fiyaskosunun ardından, geçen yılki başkanlık seçiminin rakipleri yeniden yarışsa nasıl sonuçlanacağına dair yapılan ankete göre selef Trump halef Biden'ı yeniyor.
ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimi oyların yüzde 47'sini alan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın oyların yüzde 51'ini alan Demokrat Partili Joe Biden'a koltuğu teslim etmesiyle sonuçlanırken, Emerson College, seçim aynı adaylarla tekrarlansa nasıl sonuçlanacağına dair nabız yokladı.
Anket, eski Başkan Donald Trump'ın Taliban'la vardığı anlaşmayı halefi Joe Biden'ın uygulaması sonucu ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin 'fiyasko' eleştirileri eşliğinde tamamlanmasının ardından, 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 1200 kayıtlı seçmenle yapıldı.
Cuma günü yayımlanan ankete göre seçmenlerin yüzde 47'si Trump'a, yüzde 46'sı Biden'a oy vereceğini söylerken, yüzde 6'sı da bir başka adayı tercih edeceğini belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
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Trump: Afganistan'da binlerce Amerikalı rehin tutuluyor
25 Ağustos, 18:59

Demokrat seçmenlerde Biden'dan bezme işareti

Ankete göre Demokrat seçmenlerin yüzde 39'u 2024 başkanlık seçiminde partinin Biden'dan başka bir aday göstermesini istediğini dile getirdi.
Ancak Cumhuriyetçi Partili seçmen Trump etrafında kenetlenmiş durumda. Cumhuriyetçilerin yüzde 67'sinin Trump'a oy vermekten yana tereddüdü yok.
Emerson College Anket Direktörü Spencer Kimball, "Bu veriler, Cumhuriyetçilerin ya Trump'ın ya da Trump yanlısı birinin adayları olmasını istediğini, aksi takdirde yarısının partiden ayrılabileceğini gösteriyor" dedi.

Biden'a halk desteği 4 puandan fazla azaldı

RealClearPolitics'e göre ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesinden beri Biden'a halk desteği 4 puandan fazla azaldı. Biden'ın performansını beğenenlerin oranı yüzde 45'e inerken, beğenmeyenlerin oranı yüzde 49'u geçti.
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