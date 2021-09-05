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https://tr.sputniknews.com/20210905/diyanet-isleri-baskani-erbas-sosyal-medya-icin-yasal-mekanizma-otelenemez-bir-zorunluluk-1048633028.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medya için yasal mekanizma, ötelenemez bir zorunluluk
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medya için yasal mekanizma, ötelenemez bir zorunluluk
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyanın, sosyal ve kültürel değişim ve dönüşümün önemli bir aracı olduğunu belirterek, "Sosyal medyanın kullanımıyla... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T17:53+0300
2021-09-05T17:53+0300
türkiye
sosyal medya
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
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Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin çevrim içi düzenlediği "Seher Vakti Buluşmaları" programında konuşan Erbaş, sosyal medyanın kullanımıyla alakalı güçlü bir bilincin inşasının öneminde dikkat çekerek, "İslam ahlakına, insan hak ve özgürlüklerine mugayir davranışlarla ve hızlı bir şekilde yayılım gösteren yanlış ve mesnetsiz bilgi yoluyla ihlal edildiğine maalesef sıklıkla şahit olmaktayız" ifadesini kullandı.Sosyal medyanın, sosyal ve kültürel değişim ve dönüşümün önemli bir aracı olduğunu belirten Erbaş, bu değişim ve dönüşümlerin, gündelik hayatta bazı kolaylıklar ve imkanlar sağladığını ancak insani ve ahlaki boyutta ciddi risklere de zemin oluşturduğunu söyledi.Erbaş, "Sanal ve dijital dünyadan taşarak gerçek hayatı etkisi altına alan bu durum, dinin fert ve toplum düzleminde hedeflediği ahlaki ilke, değer ve erdemlerden uzaklaşmaya sebebiyet verebilmektedir. Bu itibarla, sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası, ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır" dedi.Ahlaki erozyonun, kaybedilen huzur ve güvenin, güzel ahlaki değerlerden uzaklaşmanın tabii sonucu olduğuna işaret eden Erbaş, "Bu sebeple, bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adım; bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır, hayatın tamamını içeren bir davranış biçimi olarak güzel ahlakı egemen kılmaktır. Müşterek ahlaki ilkeleri ortak bir davranış bilincine dönüştürerek teoriden ziyade, yaşayan değerler manzumesi olarak ideal hayat tarzı haline getirmektir" değerlendirmesini yaptı.İslam'ın nihai gayesinin ahlaklı insanlardan oluşan toplum ve onlardan da ahlaklı bir dünya meydana getirmek olduğunu dile getiren Erbaş, "İslam ahlakı, zikredilen bütün bu özellikleri ile insanı hep daha iyiye ve daha güzele yönlendiren canlı bir yapı sergilemektedir. Bu itibarla, İslam'ın ortaya koyduğu ahlaki ilkelerle ilan ettiği hayat tarzına, yeryüzüne sunduğu rahmete, hiç kimseden esirgemediği sevgi ve şefkate, iç ve dış dünyayı sekinetle buluşturan barış çağrısına bütün insanlık kulak vermelidir. Güzel ahlak üzere yaşamaya gayret ettiğimiz bir hayatın, gerçek anlamda iyiliğe ulaşma adına daha huzurlu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.
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sosyal medya, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal medya için yasal mekanizma, ötelenemez bir zorunluluk

17:53 05.09.2021
© İHAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© İHA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyanın, sosyal ve kültürel değişim ve dönüşümün önemli bir aracı olduğunu belirterek, "Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ötelenemez bir zorunluluktur" dedi.
Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin çevrim içi düzenlediği "Seher Vakti Buluşmaları" programında konuşan Erbaş, sosyal medyanın kullanımıyla alakalı güçlü bir bilincin inşasının öneminde dikkat çekerek, "İslam ahlakına, insan hak ve özgürlüklerine mugayir davranışlarla ve hızlı bir şekilde yayılım gösteren yanlış ve mesnetsiz bilgi yoluyla ihlal edildiğine maalesef sıklıkla şahit olmaktayız" ifadesini kullandı.
Sosyal medyanın, sosyal ve kültürel değişim ve dönüşümün önemli bir aracı olduğunu belirten Erbaş, bu değişim ve dönüşümlerin, gündelik hayatta bazı kolaylıklar ve imkanlar sağladığını ancak insani ve ahlaki boyutta ciddi risklere de zemin oluşturduğunu söyledi.
Erbaş, "Sanal ve dijital dünyadan taşarak gerçek hayatı etkisi altına alan bu durum, dinin fert ve toplum düzleminde hedeflediği ahlaki ilke, değer ve erdemlerden uzaklaşmaya sebebiyet verebilmektedir. Bu itibarla, sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası, ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır" dedi.
Ahlaki erozyonun, kaybedilen huzur ve güvenin, güzel ahlaki değerlerden uzaklaşmanın tabii sonucu olduğuna işaret eden Erbaş, "Bu sebeple, bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adım; bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır, hayatın tamamını içeren bir davranış biçimi olarak güzel ahlakı egemen kılmaktır. Müşterek ahlaki ilkeleri ortak bir davranış bilincine dönüştürerek teoriden ziyade, yaşayan değerler manzumesi olarak ideal hayat tarzı haline getirmektir" değerlendirmesini yaptı.
İslam'ın nihai gayesinin ahlaklı insanlardan oluşan toplum ve onlardan da ahlaklı bir dünya meydana getirmek olduğunu dile getiren Erbaş, "İslam ahlakı, zikredilen bütün bu özellikleri ile insanı hep daha iyiye ve daha güzele yönlendiren canlı bir yapı sergilemektedir. Bu itibarla, İslam'ın ortaya koyduğu ahlaki ilkelerle ilan ettiği hayat tarzına, yeryüzüne sunduğu rahmete, hiç kimseden esirgemediği sevgi ve şefkate, iç ve dış dünyayı sekinetle buluşturan barış çağrısına bütün insanlık kulak vermelidir. Güzel ahlak üzere yaşamaya gayret ettiğimiz bir hayatın, gerçek anlamda iyiliğe ulaşma adına daha huzurlu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.
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