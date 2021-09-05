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Düğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
Düğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
İzmir’in Menemen ilçesinde, düğüne giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü freninin patlaması sonucu geri geri kayarak 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T22:01+0300
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yaşam
düğün
kaza
minibüs
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Düğüne giden vatandaşları taşıyan F.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, freninin patlaması sonucu geri geri kaymaya başladı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen minibüs, geri geri giderek 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. Minibüs zemin kattaki eve çarparak dururken, evde hasar oluştu. Kazada ev halkından yaralanan olmazken, olay sonrasında apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi ambulanslara alınarak Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, minibüs düştüğü yerden vinç vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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düğün, kaza, minibüs

Düğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü: 20 yaralı

22:01 05.09.2021 (güncellendi: 22:02 05.09.2021)
© İHA / AYHAN EDEROĞLUDüğüne giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü freninin patlaması sonucu geri geri kayarak 4 katlı apartmanın bahçesine düştü.
Düğüne giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü freninin patlaması sonucu geri geri kayarak 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© İHA / AYHAN EDEROĞLU
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İzmir’in Menemen ilçesinde, düğüne giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü freninin patlaması sonucu geri geri kayarak 4 katlı apartmanın bahçesine düştü.
Düğüne giden vatandaşları taşıyan F.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, freninin patlaması sonucu geri geri kaymaya başladı.
Sürücünün tüm çabalarına rağmen minibüs, geri geri giderek 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. Minibüs zemin kattaki eve çarparak dururken, evde hasar oluştu.
Kazada ev halkından yaralanan olmazken, olay sonrasında apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi ambulanslara alınarak Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, minibüs düştüğü yerden vinç vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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