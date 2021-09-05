Tren kazasında ölen Nebibe, 'Kelle koltukta gidiyoruz' demiş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Nebibe Korkmaz'ın, 3 yıldır tekstil fabrikasında görev yaptığı belirtildi.Korkmaz için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Garaj Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.Cenazede taziyeleri kabul eden baba Fikret Korkmaz, kızının servis şoföründen hız nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" diye konuştu.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Nebibe Korkmaz toprağa verildi. Kızının servis şoföründen hız konusunda şikayetçi olduğunu belirten Fikret Korkmaz, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Yaşamını yitiren Nebibe Korkmaz'ın, 3 yıldır tekstil fabrikasında görev yaptığı belirtildi.
Korkmaz için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Garaj Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenazede taziyeleri kabul eden baba Fikret Korkmaz, kızının servis şoföründen hız nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" diye konuştu.