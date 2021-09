https://tr.sputniknews.com/20210906/hukukculardan-zirhli-arac-kazalarina-etkin-sorusturma-cagrisi-olaganustu-bir-sey-1048652346.html

Hukukçulardan zırhlı araç kazalarına etkin soruşturma çağrısı: ‘Olağanüstü bir şey’

Hukukçulardan zırhlı araç kazalarına etkin soruşturma çağrısı: ‘Olağanüstü bir şey’

İdil’de, 7 yaşındaki Miraç Miroğlu’nun yaşamını yitirmesi, zırhlı araç kazalarını gündeme getirdi. Hukukçular, 10 yılda 16’sı çocuk 36 kişinin yaşamını... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T13:40+0300

2021-09-06T13:40+0300

2021-09-06T13:40+0300

türkiye

şırnak

idil

trafik kazası

tbmm insan haklarını inceleme komisyonu

zırhlı araçlar

kaza

zırhlı araç

zırhlı polis aracı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104218/25/1042182578_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_643c20db39ced7b857903cc8b4a04539.jpg

Şırnak’ın İdil ilçesinde 3 Eylül akşamı evlerinin sokağında bisiklet süren 7 yaşındaki Miraç Miroğlu, zırhlı araç altında can verdi. Sosyal medyada gündem olan Miraç’ın ölümüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan olayın ardından zırhlı araç kazaları ve yaşanan ölümlere ilişkin hazırlanan raporlar sosyal medyada paylaşılarak tepki gösterildi. İnsan Hakları Derneği'nin (İHD),Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zırhlı araç çarpmalarına ilişkin 2019 yılında hazırlamış olduğu rapora göre; son 10 yılda 16'sı çocuk 36 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı.Baba Miroğlu: Cezasız kalmamalı, benim canım gitti, başka can gitmesinOlay ile ilgili Sputnik’e konuşan baba Salih Miroğlu, olay günü evde olmadığını, görgü tanıklarının zırhlı aracın çok hızlı geldiğini söylediğini kaydetti. Kaymakam ile görüştüğünü ifade eden Miroğlu “Kaymakam beye de söyledim, lütfen ama lütfen şu zırhlı aracı kullanan kişiler sabit olsun, ağır başlı insanlar olsun. Yavaş gitsinler. Bunu yapan kişinin cezasının verilmesini istedim. Çünkü başkası yapmasın. Benim canım gitti, başka can gitmesin. Bu kişiler, ‘bu yol benim bu yoldan kimse gelmesin’ diye öyle bir hızlı gidiyor ki. Yaptığı hızı, ben de şoförüm, o hızı otobanda bile yapmıyorum. Cezasının verilmesini istiyorum, cezasız kalmasın. Bu ceza yemezse başkası daha hız yapar” dedi.14 barodan ortak açıklama: Komisyon kurulup etkin soruşturma yürütülmeliYaşanan olayın ardından aralarında Diyarbakır, Van, Urfa ve Şırnak barolarının da olduğu 14 baro ortak açıklama yaparak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun zırhlı araçlarının neden olduğu kazalarla ilgili elit komisyon kurarak araştırma raporu hazırlamasını, adli ve idari makamların tarafsız ve etkili bir soruşturma yürütmesi çağrısı yaptı. Açıklamada "Çoğu zaman zırhlı araçları kullanmaya ehil olmayan, buna ilişkin herhangi bir eğitim almamış olan personellerin 'güvenlik gerekçesi' adı altında tonlarca ağırlıktaki araçları kullanmak için görevlendirilmesi yaşam hakkının ihlali sonucunu doğurmaktadır” denildi.CHP’li Tanrıkulu: 37 kişinin yaşamını yitirmesi olağanüstü bir şeydirCHP İstanbul Millletvekili Sezgin Tanrıkulu da sosyal medyadan yapğtığı yayında yaşanan olaya dikkat çekerek, “7 yaşındaki Mihraç bugün okula, 1. sınıfa başlayacaktı. Panzerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Buna ilişkin toplumda hiç ses yok. Ya 7 yaşında bir çocuk panzerin altında kalmış, buna normal bir trafik kazası diyemezsiniz, denmemeli. İçişleri Bakanlığı’nın, yetkililerin bir şey söylemesi lazım. İHD verilerine göre 37 kişi zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi, hepsi bölgede, Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Van’da, Hakkari’de, olan ölümleri söylüyorum. Silopi’de yaşanan olay aklımdan çıkmıyor. Yatağında uyuyan 2 çocuk yaşamını yitirdi ve hiç ceza almadılar. Zırhlı araç yatak odasına girdi ya. Bunlarla ilgili cezasızlık, altını çizerek söylüyorum, bir bölgede ve oradaki çocuklara yönelik bu cezasızlık eylemi insanlarda başka soruların oluşmasına neden oluyor. Hiç olmazsa etkili bir soruşturma, etkili bir yargılama yaptığınızı gösterin. İnsanları kaza olduğu konusunda ikna edin. 37 kişinin yaşamını yitirmesi olağanüstü bir şeydir” dedi.Şırnak Baro Başkanı Dilsiz: Henüz ifade alınmadıŞırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz, olay ile ilgili henüz ifade alınmadığını ve bugün savcılık ile görüşüp soruşturma detaylarını öğreneceklerini söyledi. Dilsiz “Bugüne kadar onlarca kişi bu şekilde vefat etti. Artık bu münferit bir olay değil. Çocukların yaşam alanlarında tonlarca ağırlıktaki zırhlı araçların, bazı dosyalardan anladığımız kadarıyla ehil olamayan kimseler tarafından kullanılması neticesinde meydana gelen olaylara artık ciddi anlamda yaklaşmamız gerekiyor. Bakalım soruşturmanın seyrine göre biz de müdahil olup gerekli girişimlerde bulunacağız” şeklinde konuştu.

türkiye

şırnak

idil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

şırnak, idil, trafik kazası, tbmm insan haklarını inceleme komisyonu, zırhlı araçlar, kaza, zırhlı araç, zırhlı polis aracı