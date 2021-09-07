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Irak’ta ABD’nin yarattığı güç boşluğunu Fransa mı dolduruyor?
Irak’ta ABD’nin yarattığı güç boşluğunu Fransa mı dolduruyor?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Irak’ı ziyaretinin ardından Fransız şirket Total ile imzalanan 27 milyar dolarlık dev enerji anlaşması Irak’ta yeni... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T18:45+0300
2021-09-07T18:45+0300
dünya
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emmanuel macron
ali semin
petrol
mustafa el-kazımi
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Irak, 28 Ağustos’ta, “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı”na ev sahipliği yaptı. Bu organizasyona katılan tek Batılı lider ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Konferansın hemen ardından Irak ve Fransız şirket Total’in imzaladığı 27 milyar dolarlık anlaşma ise dikkat çekti.Irak'ın ham petrol üretiminde kilit rol oynamaya hazırlanan Total bu anlaşma ile ülkede petrol sahası, doğal gaz ve su projeleri geliştirecek. Bu anlaşmanın Irak'ta son yıllarda bir petrol devinin imza attığı en kazançlı olduğuna dikkat çekiliyor. Aynı zamanda bu anlaşmanın diğer uluslararası şirketlerin Irak'taki petrol sektöründen çekildiği bir döneme denk gelmesi de önem taşıyor. Zira ABD’li enerji devi Exxon bu yıl Batı Kurna'da bulunan petrol sahasındaki hisselerini satacağını duyurmuştu.Ortadoğu ve özellikle de Irak üzerine yaptığı çalışmaları ile bilinen Ali Semin, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, ABD’nin yıl sonunda muharip askerlerini çekeceğini hatırlatarak Irak’a son bir yılda ikinci ziyaretini yapan Macron’un, çekilme sonrası yaşanacak güç boşluğunu fırsata çevirmek istediğini söyledi.Macron, Bağdat’ta yaptığı açıklamada, koşullar ne olursa olsun ve hatta Amerikan birliklerinin kesin olarak ülkeden geri çekilmesi durumunda bile, Iraklılar hala yanlarında bir Fransız varlığını istemeleri koşuluyla, Fransız askerlerinin Irak'ta kalmaya devam edeceğinin güvencesini verdi. Fransa'nın ABD’nin desteği olmadan tek başına Irak’ta kalma kapasitesini değerlendiren çalışmaların yürütüldüğünü teyit eden Macron, “Irak’ta kalabilmemizi sağlamak için operasyonel kapasiteye sahibiz" dedi.Semin’e göre, ABD’nin çekildiği durumda oluşacak güç boşluğunu Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin doldurma hamlesine karşın Macron’un Irak’ta varlığını arttırma çabası var. Bu girişimlerin ilk sonucunun 27 milyar dolarlık dev anlaşma olduğuna dikkat çeken Semin, Macron’un Irak’ı Avrupa Birliği içinde de koruyacağına dair mesajlarının olduğunu ifade etti.‘Irak da Fransa’ya olumlu bakıyor’Semin, “Irak da Fransa’ya olumlu bakıyor. Ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesini isterken Fransa’ya yeşil ışık yakıyor. Çünkü ABD çekildiğinde, ülkede İran’ın gücü artar. Hatta ABD’nin boşalttığı üslere Fransız askerleri bile girebilir” diye de ekledi.Irak’ın hem bölgesel hem de küresel bazda stratejiler güttüğünü söyleyen Ali Semin, “Irak’ın Batı’ya açılan kapısı” olan Türkiye ile de ilişkilerini iyi tuttuğunu ve bu şekilde İran etkisini dengelemek istediğini de öne sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20210829/fransa-cumhurbaskani-macron-musulu-ziyaret-etti-1048426520.html
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Irak’ta ABD’nin yarattığı güç boşluğunu Fransa mı dolduruyor?

18:45 07.09.2021
© AAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Irak’ı ziyaretinin ardından Fransız şirket Total ile imzalanan 27 milyar dolarlık dev enerji anlaşması Irak’ta yeni dönemin sinyallerini de taşıyor. Ortadoğu, Avrasya ve Asya-Pasifik Platformu (ODAP) Direktörü Ali Semin, Fransa’nın, ABD’nin gücünü azalttığı Irak’ta yeni roller üstlenmek istediğini söyledi.
Irak, 28 Ağustos’ta, “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı”na ev sahipliği yaptı. Bu organizasyona katılan tek Batılı lider ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Konferansın hemen ardından Irak ve Fransız şirket Total’in imzaladığı 27 milyar dolarlık anlaşma ise dikkat çekti.
Irak'ın ham petrol üretiminde kilit rol oynamaya hazırlanan Total bu anlaşma ile ülkede petrol sahası, doğal gaz ve su projeleri geliştirecek. Bu anlaşmanın Irak'ta son yıllarda bir petrol devinin imza attığı en kazançlı olduğuna dikkat çekiliyor. Aynı zamanda bu anlaşmanın diğer uluslararası şirketlerin Irak'taki petrol sektöründen çekildiği bir döneme denk gelmesi de önem taşıyor. Zira ABD’li enerji devi Exxon bu yıl Batı Kurna'da bulunan petrol sahasındaki hisselerini satacağını duyurmuştu.
Ortadoğu ve özellikle de Irak üzerine yaptığı çalışmaları ile bilinen Ali Semin, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, ABD’nin yıl sonunda muharip askerlerini çekeceğini hatırlatarak Irak’a son bir yılda ikinci ziyaretini yapan Macron’un, çekilme sonrası yaşanacak güç boşluğunu fırsata çevirmek istediğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul’u ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul’u ziyaret etti
29 Ağustos, 17:01
Macron, Bağdat’ta yaptığı açıklamada, koşullar ne olursa olsun ve hatta Amerikan birliklerinin kesin olarak ülkeden geri çekilmesi durumunda bile, Iraklılar hala yanlarında bir Fransız varlığını istemeleri koşuluyla, Fransız askerlerinin Irak'ta kalmaya devam edeceğinin güvencesini verdi. Fransa'nın ABD’nin desteği olmadan tek başına Irak’ta kalma kapasitesini değerlendiren çalışmaların yürütüldüğünü teyit eden Macron, “Irak’ta kalabilmemizi sağlamak için operasyonel kapasiteye sahibiz" dedi.
Semin’e göre, ABD’nin çekildiği durumda oluşacak güç boşluğunu Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin doldurma hamlesine karşın Macron’un Irak’ta varlığını arttırma çabası var. Bu girişimlerin ilk sonucunun 27 milyar dolarlık dev anlaşma olduğuna dikkat çeken Semin, Macron’un Irak’ı Avrupa Birliği içinde de koruyacağına dair mesajlarının olduğunu ifade etti.

‘Irak da Fransa’ya olumlu bakıyor’

Semin, “Irak da Fransa’ya olumlu bakıyor. Ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesini isterken Fransa’ya yeşil ışık yakıyor. Çünkü ABD çekildiğinde, ülkede İran’ın gücü artar. Hatta ABD’nin boşalttığı üslere Fransız askerleri bile girebilir” diye de ekledi.
Irak’ın hem bölgesel hem de küresel bazda stratejiler güttüğünü söyleyen Ali Semin, “Irak’ın Batı’ya açılan kapısı” olan Türkiye ile de ilişkilerini iyi tuttuğunu ve bu şekilde İran etkisini dengelemek istediğini de öne sürdü.
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