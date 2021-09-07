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Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışa çıktı
12:41 07.09.2021 (güncellendi: 12:44 07.09.2021)
© AAGalatasaray, Trabzonspor futbolcu, maç
© AA
Trabzonspor'un Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.
Süper Lig'de 12 Eylül Pazar akşamı Trabzonspor'la Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek maçın biletleri satışa çıktı.
Medical Park Stadyumu’nun yüzde 50 kapasitesi oranında bilet satışı olacak olan maçta, çift aşı ve HES kodu sorgulama zorunluluğu bulunuyor.
Bordo mavili ekip yaptığı açıklamada, bilet fiyatlarının 100 TL ile 900 TL arasında değiştiğini bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Takımımızın ligin 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı son karara göre, Medical Park Stadyumu’nun yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu getirilmiştir. İki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden de 14 gün geçmesi gerekmektedir. Ayrıca çift doz aşı olanlara HES kodu kontrolü de yapılacaktır. Yurt dışında yaşayan taraftarlarımız aynı kurallar kapsamındadır ve çift doz aşılarını ülkeye giriş yaparken gümrük memurları üzerinden pasaportlarına işletmek zorundadır.
Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlenmiştir:
Vip Platinum 900 TL
Vip Gold 700 TL
Vip Silver 500 TL
Batı 300 TL
Doğu 250 TL
Fırtına 150 TL
Kale Arkası 100 TL
Passolig gişeleri, Passo Uygulama ve passo.com.tr’den satışa sunulan elektronik biletler, sadece Trabzonspor passolig kartlar ile satın alınabilecektir. Engelli biletleri ise Atatürk Alanı’ndaki Passolig gişelerinden temin edilecektir.
UEFA’nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır.
Dikkat edilmesi gereken hususlar
Bilet alacak taraftarlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir:
Bir taraftar farklı TC Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahiptir. Her taraftarın HES kodu olması zorunludur.
Seyircilerin müsabakaya girerken, müsabaka sırasında ve müsabaka sonrasında Kovid-19 kapsamında alınan kurallara uyma zorunlulukları vardır.
Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.
Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.
E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya girerek kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılacaktır. Bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanacaktır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.
Test yaptırılamayan 12 yaş altı çocukların stadyumlara girişi yasaktır. 12 yaş üzerinde ve henüz aşı tanımlanmamış kişiler maçtan 48 saat önce PCR negatif testi alarak müsabakalara giriş yapabilecektir. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı grubunda yer alan 16 yaş ve üzerindekiler ise çift doz aşı ve 14 gün kuralını tamamladıktan sonra bilet alabileceklerdir.
Kovid-19 geçirmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olanlar stadyuma giriş yapabileceklerdir. Bunun yanında Kovid-19 geçirmiş kişiler izolasyon süreçlerini tamamladıktan sonra 180 gün süre ile stadyuma girebileceklerdir.
Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasındadır. Maç günü gişeler karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır.
Kapı açılış saatlerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü karar vermektedir. Aksi bir durum olmadığı taktirde maçtan iki saat önce kapılar açılır.