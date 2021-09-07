https://tr.sputniknews.com/20210907/trabzonspor-galatasaray-biletleri-satisa-cikti-1048683849.html

Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışa çıktı

Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T12:41+0300

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koronavirüs

spor

galatasaray

bilet

trabzonspor

maç

maske

aşı

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Süper Lig'de 12 Eylül Pazar akşamı Trabzonspor'la Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek maçın biletleri satışa çıktı.Medical Park Stadyumu’nun yüzde 50 kapasitesi oranında bilet satışı olacak olan maçta, çift aşı ve HES kodu sorgulama zorunluluğu bulunuyor.Bordo mavili ekip yaptığı açıklamada, bilet fiyatlarının 100 TL ile 900 TL arasında değiştiğini bildirdi.Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:"Takımımızın ligin 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu.Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı son karara göre, Medical Park Stadyumu’nun yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu getirilmiştir. İki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden de 14 gün geçmesi gerekmektedir. Ayrıca çift doz aşı olanlara HES kodu kontrolü de yapılacaktır. Yurt dışında yaşayan taraftarlarımız aynı kurallar kapsamındadır ve çift doz aşılarını ülkeye giriş yaparken gümrük memurları üzerinden pasaportlarına işletmek zorundadır.Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlenmiştir:Passolig gişeleri, Passo Uygulama ve passo.com.tr’den satışa sunulan elektronik biletler, sadece Trabzonspor passolig kartlar ile satın alınabilecektir. Engelli biletleri ise Atatürk Alanı’ndaki Passolig gişelerinden temin edilecektir.UEFA’nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır.Dikkat edilmesi gereken hususlarBilet alacak taraftarlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir:

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spor, galatasaray, bilet, trabzonspor, maç, maske, aşı