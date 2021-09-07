https://tr.sputniknews.com/20210907/washingtondan-teksastaki-kurtaj-yasagiyla-ilgili-aciklama-musamaha-gosterilmeyecek-1048676378.html

Washington'dan Teksas'taki kürtaj yasağıyla ilgili açıklama: 'Müsamaha gösterilmeyecek'

Washington'dan Teksas'taki kürtaj yasağıyla ilgili açıklama: 'Müsamaha gösterilmeyecek'

ABD Adalet Bakanlığı, Teksas eyaletinde kürtajı büyük oranda yasaklayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, kürtaj yaptırmak isteyenlerin ya da kürtaj... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T07:05+0300

2021-09-07T07:05+0300

2021-09-07T07:04+0300

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Kürtaj kliniklerine yönelik saldırgan tutumlar karşısında söz konusu kliniklerin arkasında duracaklarını bildiren ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, bu doğrultuda federal kolluk güçlerinden destek sağlanacağını da vurguladı.BBC Türkçe'nin haberine göre Garland, söz konusu sağlık hizmetlerine erişimin engellenemeyeceğini dile getirdiği açıklamada, 1994 tarihli kadın sağlığı hizmetlerine erişim özgürlüğü yasasını (FACE Yasası) referans gösterdi.FACE Yasası, üreme sağlığı hizmetleri alan veya sağlayan bir kişiye müdahale etmek için güç kullanımını ve fiziksel engellemeyi yasaklıyor. Eski ABD Başkanı Bill Clinton, kürtaj karşıtlarının 1980'lerde ve 90'lardaki şiddet eylemlerine karşı yasayı desteklemişti.Teksas Valisi Greg Abbot ise Washington'dan gelen açıklamaya yanıt vermedi.

https://tr.sputniknews.com/20210902/abdnin-teksas-eyaletinde-tartismali-kurtaj-yasagi-yururluge-girdi-1048531163.html

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