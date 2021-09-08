https://tr.sputniknews.com/20210908/chpli-salici-erbil-donusu-konustu-ortadogu-baris-ve-isbirligi-teskilati-girisimini-onerdik-1048725202.html

CHP'li Salıcı, Erbil dönüşü konuştu: Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı Girişimini önerdik

CHP'li Salıcı, Erbil dönüşü konuştu: Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı Girişimini önerdik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Erbil ziyareti sonrası düzenlenen basın toplantısında "Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı adı altında bir girişim... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:31+0300

2021-09-08T14:31+0300

2021-09-08T14:43+0300

erbil

irak

chp

oğuz kaan salıcı

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1043456908_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ec6c3eba700dcea36fd79315daf72710.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak'ın Erbil kentine ziyarette bulundu. CHP heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani görüştü. Heyet daha sonra, eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile de bir araya geldi.Halk TV'nin aktardığına göre Salıcı, Erbil ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Salıcı, "Erbil ve Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve Türkmen Reform Partisi ile buluştuk. Hükümette Irak Türkmen Cephesi temsilcisi olan etnik oluşumlardan sorumlu bakan ile görüştük. Yine Erbil'de önde gelen siyasi partilerden IKBY ve Boran hareketi liderleri ile bir araya geldik" dedi.Salıcı şöyle devam etti:"Bu ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanlığımıza ve Ankara'da Irak Büyükelçiliğimize, Bağdat Büyükelçiliğimize ve Erbil Başkonsolosluğumuza önceden bilgi verildi. Ziyaret ile ilgili gözlemlerimizi de Dışişleri Bakanlığımıza bir rapor olarak ileteceğiz. Gerek Erbil'de gerek Kerkük'e yaptığımız ziyaretler esnasında Erbil Başkonsolosluğumuzun lojistik ve güvenlik desteği için teşekkür etmek isterim.CHP olarak bölgemizde son yıllarda giderek artan terör, huzursuzluk ve istikrarsızlıktan bölge ülkelerinin büyük zarar gördüğü düşüncesindeyiz. Bu sorunlarla mücadelede askeri müdahalelerin ötesinde gerekli çabaların ve diplomasinin tüm olanaklarının ortaya konulmasını önemsiyoruz. Biz hep diyalogtan yana olduğumuzu, bölgemizin sorunlarının konuşularak ve diplomasi yoluyla olması gerektiğini savunduk.'Türkiye'den yatırım yapılmasını talep ediyorlar'Konuşmamın birbirimizi daha iyi anlamaya yardımcı olacağına inandığımız için Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Erbil ve Kerkük'te ise Irak Türkmen Cephesi nezninde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kamuoyunun da duymasını istedikleri talepleri var. Özellikle Kerkük bölgesinde Türkiye'den devlet ya da özel sektör tarafından yatırım yapılmasını talep ediyorlar. Hastaneye ihtiyaçları var, üniversite talepleri var.Ortak geleceğin mimarı olmayı diliyoruz. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri yıllardır terör ile mücadele ediyorlar. Terörün artık son bulmasını istiyoruz. Terör ve şiddet demokrasinin, sosyal ve ekonomik gelişmenin refahın ve toplumsal barışın önündeki en önemli engeldir. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı adı altında bir girişim önerdik. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin başlatacakları işbirliği ile bölgedeki bütün paydaşların ve akraba toplulukların önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.Bölge yıllardır terörden, savaştan büyük zararlar gördü. En büyük zararı kadınlar ve çocuklar gördü. Kimlikler üzerinden siyaset yapmak ötekileştirmeyi arttırdı. Bu acıların artık son bulması gerekir. Bizler, Irak'ta yaşayan Erbil'de, Kerkük'te yaşayan tüm akrabalarımızla bir bütün oluşturmaktayız. Biz bu bağların zayıflatılması, koparılması değil aksine güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.Irak'ta Ekim ayında seçimler yapılacak. Seçimler Irak'ın geleceğine ilişkin bir yol haritasını oluşturacaktır. Bu nedenle ziyaretimizi seçimlerden önce gerçekleştirmeyi uygun gördük. Seçimlerden sonra Irak'ta yeni hükümetin oluşması ile birlikte Merkezi Hükümet ile de en kısa zaman bağlarımızı güçlendirmek ve yeni bir ziyaretle bu vizyonumuzu genişleterek paylaşmak arzusundayız."

erbil

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

erbil, irak, chp, oğuz kaan salıcı