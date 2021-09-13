https://tr.sputniknews.com/20210913/kremlin-sozcusu-putinin-politikasindaki-oncelikleri-siraladi-1048865753.html
Kremlin Sözcüsü, Putin'in politikasındaki öncelikleri sıraladı
Kremlin Sözcüsü, Putin'in politikasındaki öncelikleri sıraladı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in öncelik verdiği alanların her zaman ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ve vatandaşlara destek olduğunu ve olmaya... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T15:43+0300
2021-09-13T15:43+0300
2021-09-13T15:43+0300
dünya
vladimir putin
belarus
dmitriy peskov
s-400
ortak tatbikat
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öncelik verdiği alanların her zaman ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ve vatandaşlara destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti.Peskov, “Başkanımızın gündemini görüyorsunuz, toplantı ve konferanslarda tartıştığı konuları görüyorsunuz. Bu her şeyden önce ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ile ilgili konulardır. Ön planda olan budur” diyerek, Putin’in ayrıca krizden çıkma sürecini hızlandırmak için nüfusun belirli gruplarını desteklemeye yönelik önlemlere de öncelik verdiğini sözlerine ekledi.‘Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı olağan bir süreç’Rusya ve Belarus ordularının gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı da değerlendiren Peskov, “Ortak askeri tatbikat olağan bir süreçtir. Bu türden ilk tatbikat olmadığını biliyorsunuz, daha önce de yapılmıştı. Bu nedenle söz konusu manevralar, devam edecek olan, sürekliliği olan bir süreç olup hem Rus silahlı kuvvetlerinin hem de Belarus silahlı kuvvetlerinin becerilerini ve eğitimini geliştirme sürecinin sürekliliği olacak” ifadelerini kullandı.‘S-400 sistemlerinin Belarus’a tedariki, devletlerimizin ve Birlik Devleti’nin güvenliğini sağlamak için gerekli’Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Minsk’in Moskova ile S-400 hava savunma sistemlerinin Belarus’a tedariki ile ilgili görüştüğü şeklindeki açıklaması sorulan Peskov, Rusya ve Belarus arasındaki askeri-teknik işbirliği konusunu iki ülkenin gündeminde sürekli bulunduğunu aktardı.Kremlin Sözcüsü, “Rusya-Belarus üst düzey temasları sırasında askeri-teknik işbirliği konusu sürekli görüşülüyor, söz konusu işbirliği de gelişecek” dedi ve ekledi:‘Kırım’ın Putin ve Zelenskiy arasında görüşme konusu olması mümkün değil’Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in olası görüşmesi sırasında Kırım’ın tartışılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Peskov, şunları söyledi:Peskov, Moskova’nın Kiev ile Donbass’ta savaş ve barış konusunu görüşmeye hazır olup olmadığı sorusuna ise, “Kesinlikle hayır. Mesele şu ki biz, Ukrayna’nın içindeki çatışması konusunu tartışamayız. Rusya bu çatışmanın tarafı değil. Burada herhangi bir şey değişmedi. Bunu farklı seviyelerde defalarca tekrarladık” yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, Donbass konusunun yalnızca kağıt üzerinde açıkça belirtilmiş olan Minsk önlemler paketinin hükümlerinin uygulanması açısından tartışılabileceğini sözlerine ekledi.Putin’in neden askeri üniforma giymiyor sorusuna: Başkan nasıl giyineceğine kendi karar veriyorPutin’in Zapad-2021 tatbikatının ana etabının gerçekleşeceği Nijniy Novgorod bölgesini ziyaret etmeyi planladığı hatırlatılan Peskov’a Rus liderin neden askeri üniforma giymediği soruldu.Peskov, “Devlet Başkanımız nasıl giyineceğine kendi karar veriyor. Bu konuda herhangi bir düzenleme söz konusu değil, kendisi üniforma giymek zorunda değil, fakat üniformanın çeşitli öğelerini sık sık kullandığını biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, belarus, dmitriy peskov, s-400, ortak tatbikat
Kremlin Sözcüsü, Putin'in politikasındaki öncelikleri sıraladı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in öncelik verdiği alanların her zaman ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ve vatandaşlara destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öncelik verdiği alanların her zaman ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ve vatandaşlara destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti.
Peskov, “Başkanımızın gündemini görüyorsunuz, toplantı ve konferanslarda tartıştığı konuları görüyorsunuz. Bu her şeyden önce ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ile ilgili konulardır. Ön planda olan budur” diyerek, Putin’in ayrıca krizden çıkma sürecini hızlandırmak için nüfusun belirli gruplarını desteklemeye yönelik önlemlere de öncelik verdiğini sözlerine ekledi.
‘Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı olağan bir süreç’
Rusya ve Belarus ordularının gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı da değerlendiren Peskov, “Ortak askeri tatbikat olağan bir süreçtir. Bu türden ilk tatbikat olmadığını biliyorsunuz, daha önce de yapılmıştı. Bu nedenle söz konusu manevralar, devam edecek olan, sürekliliği olan bir süreç olup hem Rus silahlı kuvvetlerinin hem de Belarus silahlı kuvvetlerinin becerilerini ve eğitimini geliştirme sürecinin sürekliliği olacak”
ifadelerini kullandı.
‘S-400 sistemlerinin Belarus’a tedariki, devletlerimizin ve Birlik Devleti’nin güvenliğini sağlamak için gerekli’
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’
nun Minsk’in Moskova ile S-400
hava savunma sistemlerinin Belarus’a tedariki ile ilgili görüştüğü şeklindeki açıklaması sorulan Peskov, Rusya ve Belarus arasındaki askeri-teknik işbirliği konusunu iki ülkenin gündeminde sürekli bulunduğunu aktardı.
Kremlin Sözcüsü, “Rusya-Belarus üst düzey temasları sırasında askeri-teknik işbirliği konusu sürekli görüşülüyor, söz konusu işbirliği de gelişecek” dedi ve ekledi:
“Bu ortak çıkarların, iki devletin ve (Rusya-Belarus) Birlik Devleti’nin güvenliğinin sağlanması açısından yerinde bir mesele. Yönetim gerekli kararları verecek.”
‘Kırım’ın Putin ve Zelenskiy arasında görüşme konusu olması mümkün değil’
Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in olası görüşmesi sırasında Kırım’ın tartışılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Peskov, şunları söyledi:
“Konunun bu şekilde formülasyonu mümkün değil. Doğal olarak Kırım'ın tartışılması mümkün değil. Bu nedenle böyle bir formülasyon, aslında böyle bir toplantının yapılmasının varsayımsal olasılığı ile ilgili soru işaretleri getiriyor.”
Peskov, Moskova’nın Kiev ile Donbass’ta savaş ve barış konusunu görüşmeye hazır olup olmadığı sorusuna ise, “Kesinlikle hayır. Mesele şu ki biz, Ukrayna’nın içindeki çatışması konusunu tartışamayız. Rusya bu çatışmanın tarafı değil. Burada herhangi bir şey değişmedi. Bunu farklı seviyelerde defalarca tekrarladık” yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, Donbass konusunun yalnızca kağıt üzerinde açıkça belirtilmiş olan Minsk önlemler paketinin hükümlerinin uygulanması açısından tartışılabileceğini sözlerine ekledi.
Putin’in neden askeri üniforma giymiyor sorusuna: Başkan nasıl giyineceğine kendi karar veriyor
Putin’in Zapad-2021 tatbikatının ana etabının gerçekleşeceği Nijniy Novgorod bölgesini ziyaret etmeyi planladığı hatırlatılan Peskov’a Rus liderin neden askeri üniforma giymediği soruldu.
Peskov, “Devlet Başkanımız nasıl giyineceğine kendi karar veriyor. Bu konuda herhangi bir düzenleme söz konusu değil, kendisi üniforma giymek zorunda değil, fakat üniformanın çeşitli öğelerini sık sık kullandığını biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.