Rusya’dan Sputnik V aşısını Bolivya'da üretme önerisi

Latin Amerika ülkeleri ile gerçekleştirilen video konferans sırasında açıklama yapan Benjamin Blanco, Rusya’nın Bolivyalı yetkililere Rusya’nın koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Bolivya’da üretilmesini önerdiğini ifade etti.Blanco, “Rusya, kendi aşısının (Sputnik V) ülkemizde üretilmesini ve aşının üretimi için Bolivya'da yerel ortaklar aramayı önerdi” diye konuştu.Söz konusu önerinin, Rusya'nın bilgisini ve teknolojilerini farklı ülkelerle paylaşmaya açık olduğuna dair tüm dünya için önemli bir sinyal olduğuna dikkat çeken Blanco, “Ve Bolivya, kendi topraklarında Rus aşısının üretimini kurmayı umuyor. Bu, ülkelerimizin ortak yatırımları ile ilgili mükemmel bir örnek olacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin o ana kadar Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’den 545 bin doz ürettiğini duyurmuştu.Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.
Bolivya Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Benjamin Blanco, Rusya’nın Bolivyalı yetkililere Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretilmesini önerdiğini duyurdu.
Latin Amerika ülkeleri ile gerçekleştirilen video konferans sırasında açıklama yapan Benjamin Blanco, Rusya’nın Bolivyalı yetkililere Rusya’nın koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Bolivya’da üretilmesini önerdiğini ifade etti.
Blanco, “Rusya, kendi aşısının (Sputnik V) ülkemizde üretilmesini ve aşının üretimi için Bolivya'da yerel ortaklar aramayı önerdi” diye konuştu.
Söz konusu önerinin, Rusya'nın bilgisini ve teknolojilerini farklı ülkelerle paylaşmaya açık olduğuna dair tüm dünya için önemli bir sinyal olduğuna dikkat çeken Blanco, “Ve Bolivya, kendi topraklarında Rus aşısının üretimini kurmayı umuyor. Bu, ülkelerimizin ortak yatırımları ile ilgili mükemmel bir örnek olacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin o ana kadar Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’den 545 bin doz ürettiğini duyurmuştu.
Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.