https://tr.sputniknews.com/20210915/cin-lideri-si-bidenin-yuz-yuze-gorusme-teklifini-reddetti-1048923000.html
Biden, Çin lideri Şi'nin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı
Biden, Çin lideri Şi'nin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisiyle yüz yüze görüşmeyi reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T13:41+0300
2021-09-15T13:41+0300
2021-09-15T13:43+0300
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Financial Times, iki lider arasında gerçekleştirilen 90 dakikalık bir görüşmede, Çin lideri Şi Cinping'in Biden'ın 'yüz yüze görüşme teklifini reddettiğini' iddia etmişti. Biden, gazeteciler tarafından Şi'nin görüşme teklifini reddettiği için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların 'aramanın doğru bir şekilde tasvir edilmediğini' söyledi. Sullivan, "Daha önce de söylediğimiz gibi, başkanlar iki lider arasında özel görüşmeler yapabilmenin önemini tartıştı ve buna saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.Ancak, ilgili görüşmeyle ilgili Reuters'a konuşan bir kaynak, iddiaları doğruladı ve "Görünüşe göre Xi, önce ilişkinin tonunun ve atmosferinin iyileştirilmesi gerektiğini ima etti" dedi.Çin'in Washingyon büyükelçiliği ise, iddialarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.Başka bir kaynak ise, Beyaz Saray'ın Şi'nin görüşme talebini reddetmesini 'koronavirüs nedeniyle var olan endişelere bağladığını' iddia etti.
https://tr.sputniknews.com/20210910/biden-ile-cin-lideri-si-arasinda-7-ay-sonra-ilk-gorusme-90-dakika-konustular-1048786380.html
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abd, çin, joe biden, şi cinping, görüşme, the financial times (ft)
Biden, Çin lideri Şi'nin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı
13:41 15.09.2021 (güncellendi: 13:43 15.09.2021)
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisiyle yüz yüze görüşmeyi reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Financial Times, iki lider arasında gerçekleştirilen 90 dakikalık bir görüşmede, Çin lideri Şi Cinping'in Biden'ın 'yüz yüze görüşme teklifini reddettiğini' iddia etmişti.
Biden, gazeteciler tarafından Şi'nin görüşme teklifini reddettiği için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.
Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların 'aramanın doğru bir şekilde tasvir edilmediğini' söyledi. Sullivan, "Daha önce de söylediğimiz gibi, başkanlar iki lider arasında özel görüşmeler yapabilmenin önemini tartıştı ve buna saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.
Ancak, ilgili görüşmeyle ilgili Reuters'a konuşan bir kaynak, iddiaları doğruladı ve "Görünüşe göre Xi, önce ilişkinin tonunun ve atmosferinin iyileştirilmesi gerektiğini ima etti" dedi.
Çin'in Washingyon büyükelçiliği ise, iddialarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
Başka bir kaynak ise, Beyaz Saray'ın Şi'nin görüşme talebini reddetmesini 'koronavirüs nedeniyle var olan endişelere bağladığını' iddia etti.