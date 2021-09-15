Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210915/cin-lideri-si-bidenin-yuz-yuze-gorusme-teklifini-reddetti-1048923000.html
Biden, Çin lideri Şi'nin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı
Biden, Çin lideri Şi'nin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisiyle yüz yüze görüşmeyi reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T13:41+0300
2021-09-15T13:43+0300
dünya
abd
çin
joe biden
şi cinping
görüşme
the financial times (ft)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048491878_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_ba5e557f9840bcf1cbacbdc5e33b2575.jpg
Financial Times, iki lider arasında gerçekleştirilen 90 dakikalık bir görüşmede, Çin lideri Şi Cinping'in Biden'ın 'yüz yüze görüşme teklifini reddettiğini' iddia etmişti. Biden, gazeteciler tarafından Şi'nin görüşme teklifini reddettiği için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların 'aramanın doğru bir şekilde tasvir edilmediğini' söyledi. Sullivan, "Daha önce de söylediğimiz gibi, başkanlar iki lider arasında özel görüşmeler yapabilmenin önemini tartıştı ve buna saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.Ancak, ilgili görüşmeyle ilgili Reuters'a konuşan bir kaynak, iddiaları doğruladı ve "Görünüşe göre Xi, önce ilişkinin tonunun ve atmosferinin iyileştirilmesi gerektiğini ima etti" dedi.Çin'in Washingyon büyükelçiliği ise, iddialarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.Başka bir kaynak ise, Beyaz Saray'ın Şi'nin görüşme talebini reddetmesini 'koronavirüs nedeniyle var olan endişelere bağladığını' iddia etti.
https://tr.sputniknews.com/20210910/biden-ile-cin-lideri-si-arasinda-7-ay-sonra-ilk-gorusme-90-dakika-konustular-1048786380.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048491878_56:0:1671:1211_1920x0_80_0_0_c3a0b22f47d4287d65e1346deb253382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, joe biden, şi cinping, görüşme, the financial times (ft)

Biden, Çin lideri Şi'nin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı

13:41 15.09.2021 (güncellendi: 13:43 15.09.2021)
© REUTERS / Carlos BarriaJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisiyle yüz yüze görüşmeyi reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Financial Times, iki lider arasında gerçekleştirilen 90 dakikalık bir görüşmede, Çin lideri Şi Cinping'in Biden'ın 'yüz yüze görüşme teklifini reddettiğini' iddia etmişti.
Biden, gazeteciler tarafından Şi'nin görüşme teklifini reddettiği için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.
Çin-ABD Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
DÜNYA
Biden ile Çin lideri Şi arasında 7 ay sonra ilk görüşme: 90 dakika konuştular
10 Eylül, 09:55
Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların 'aramanın doğru bir şekilde tasvir edilmediğini' söyledi. Sullivan, "Daha önce de söylediğimiz gibi, başkanlar iki lider arasında özel görüşmeler yapabilmenin önemini tartıştı ve buna saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.
Ancak, ilgili görüşmeyle ilgili Reuters'a konuşan bir kaynak, iddiaları doğruladı ve "Görünüşe göre Xi, önce ilişkinin tonunun ve atmosferinin iyileştirilmesi gerektiğini ima etti" dedi.
Çin'in Washingyon büyükelçiliği ise, iddialarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
Başka bir kaynak ise, Beyaz Saray'ın Şi'nin görüşme talebini reddetmesini 'koronavirüs nedeniyle var olan endişelere bağladığını' iddia etti.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:44Bakan Akar'dan Ermenistan mesajı
13:41Biden, Çin lideri Şi'nin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı
13:40Lavrov: Komşu ülkelere yönelik riskleri ortadan kaldırmak için Taliban'la temaslarını sürdürüyoruz
13:37Kraliçe Elizabeth, Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı gönderdi
13:36Sokak sanatçılarının meydan okumasından doğan 'Moona Lisa' heykeli İngiltere'de sergileniyor
13:27Kaymakcı: Gönlümden geçen Türkiye'de her eve iki raket, her yerleşkeye bir tenis kortu
13:22Japonya'dan su geçirmez karton kutu: Amaç plastik atıkları azaltmak
13:06PSG Sportif Direktörü Leonardo'dan Mbappe açıklaması
13:06Kripto para piyasasında 100 milyar dolarlık manipülasyon
13:02'Tostçu Mahmut' trafik kazasında hayatını kaybetti: Ölümünden dakikalar önce hız paylaşımı yapmış
12:53Sıcaklığı küresel ısınmanın eşiği olan 1.5 derecenin altında tutmak için çaba harcayan tek ülke var
12:53Ordu'da yolunu şaşıran şahin eve daldı
12:48Pele yoğun bakımdan çıktı: Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim
12:39Ergin Ataman: Ünal Aysal bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu
12:37Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
12:35'Türkiye'de ilk': Öksürük sesinden kişinin korona olup olmadığı anlaşılacak
12:28Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisi arasındaki fark görüntülendi
12:21Nesli tehlike altındaki 500 sürüngen uydudan takip edilecek
12:07Hırsızlığı itiraf etti: 'Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim'
11:47Bütçe, ağustosta 40.8 milyar lira fazla verdi