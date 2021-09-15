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https://tr.sputniknews.com/20210915/fransadaki-2015-teror-saldirilarinin-bas-suphelisi-abdeslam-saldirilari-acikca-ustlendi-1048938503.html
Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam, saldırıları açıkça üstlendi
Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam, saldırıları açıkça üstlendi
Fransa’da Kasım 2015'te başkent Paris'te düzenlenen saldırılarla ilgili görülen davanın baş şüphelisi Salah Abdeslam, diğer sanıklarının aksine terör... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T19:49+0300
2021-09-15T19:49+0300
dünya
fransa
işid
paris
deaş
saldırı
bomba
2015
savaş
intihar saldırısı
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Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarına yönelik geçtiğimiz 8 Eylül'de özel bir ağır ceza mahkemesinde başlayan dava sürüyor. 11'i tutuklu, 3'u serbest, 6'sı gıyaben olmak üzere toplam 20 kişinin yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında 14 sanık, ilk kez kendilerine yöneltilen suçlamalara ilişkin görüşlerini dile getirdi. Tüm gözler saldırıyı gerçekleştiren ve saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'a yöneldi. Abdeslam, saldırıları kınayan veya habersiz olduklarını dile getiren diğer sanıklarının aksine terör saldırısını açıkça üstlendi.'Çektiğimiz acıların aynısını Fransa'nın da çekmesini istedik'Saldırıları Fransa'nın terör örgütü IŞİD’e yönelik askeri müdahalesini gerekçe göstererek savunan Abdeslam, "Fransa ile savaştık, Fransa'ya saldırdık, halkı ve sivilleri hedef aldık. Ama gerçekte, onlarla kişisel hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece Fransa’yı hedefledik. IŞİD'i bombalayan Fransız uçaklarının bombaları kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmadığı için Fransa'yı hedef aldık. Bizim çektiğimiz acıların aynısını Fransa'nın da çekmesini istedik" ifadelerini kullandı. Abdeslam, "François Hollande (eski Fransa Cumhurbaşkanı) IŞİD’e saldırma kararı aldığında, kararının riskler içerdiğini biliyordu" dedi.'Bazı sözlerim şok edebilir'Kendisinin bir provokatör olmadığını iddia eden Abdeslam, "Bazı sözlerimin özellikle hassas insanları şok edebileceğini biliyorum. Amacım yaraya bıçak saplamak değil, tarifsiz acılar içindeki tüm bu insanlara karşı samimi olmak" diye konuştu. Abdeslam geçtiğimiz günlerde kendisinin IŞİD’in askeri olduğunu söylemişti.Farid Kharkhach, saldırılardan haberdar olmadığını iddia ettiSahte belge hazırlamaktan suçlanan Farid Kharkhach ise, "Hazırladığım sahte belgelerin bu katliama yol açabileceğine asla inanmazdım" diyerek terör saldırılarından haberdar olmadığını savundu. Mohamed Abrini, saldırıya küçük bir katılımının olduğunu kabul ederken, "operasyonların beyni" ifade etti.Serbest yargılanan Abdellah Chouaa ise saldırılardan dolayı 'şok' olduğunu söyleyerek, "Bana karşı yapılan tüm bu suçlamalardan dolayı hastalandım. Ailemi, çocuklarımı hasta etti. Umarım adalet yerini bulur çünkü ben tamamen masumum” dedi. Suçsuz olduğunu savunan Yassine Atar, "Kendimi açıklamaya hazırım, tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırım, ben masumum" ifadelerini kullandı.Osama Krayem ve Sofien Ayarı ise söz almak istemedi.Dava 9 ay sürecekBin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi davanın 9 ay sürmesi bekleniyor. 28 Eylül'den itibaren 5 haftalık sürede saldırılardan kurtulanların ve kurbanların yakınlarının bir kısmı ifade verebilecek. Kasım ayında ise mahkemede bulunan 14 sanık sorguya çekilecek.Avukatlar, davacıları nisan ayı başlarında savunmaya başlarken, sanıkların savunmasının ise 6-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Bu aşamada mahkeme hükmünün 24 ve 25 Mayıs 2022 tarihlerinde verilmesi bekleniyor.Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ediyorDavada 11'i tutuklu, 3'u serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanacak. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken, tüm gözler davanın en bilinen ismi ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'a çevrildi. Salah Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amrı, Yassine Atar, Sofien Ayarı, Osama Krayem, Muhammed Bakkalı, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadı, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altına olan Hamza Attou, Ali Oulkadı ve Abdullah Chouaa ise tutuksuz yargılanıyor.Sanıklardan biri Türkiye'de cezaevindeSanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5'i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo'nun ise Irak ve Suriye'de olduğu tahmin ediliyor. Sanıklardan Ahmed Dahmanı de, aldığı 10 yıl hapis cezasını doldurmak için Türkiye'de cezaevinde yatıyor. Antalya'da 16 Kasım 2015'te yakalanan Dahmanı'nın Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya'ya gittiği belirlenmişti.Fransa tarihinin en büyük terör davası13 Kasım 2015'teki terör saldırıları Fransa'nın en ölümcül saldırısı olarak tarihe geçti. Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve farklı noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210908/pariste-kritik-gun-2015--teror-saldirilari-davasi-basliyor-1048723694.html
https://tr.sputniknews.com/20210908/kasim-2015-paris-saldirilari-davasi-hayatta-kalan-saldirgan-meslegim-isid-savasciligi-dedi-1048728894.html
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fransa, işid, paris, deaş, saldırı, bomba, 2015, savaş, intihar saldırısı

Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam, saldırıları açıkça üstlendi

19:49 15.09.2021
© REUTERS / Yves Capelle Paris'te stad, konser salonu, restoran ve kafelere düzenlenen saldırıların failleri, insanlara ateş açmalarının ardından üzerlerindeki bombaları patlattı. Kendini havaya uçurmak yerine kaçmayı tercih eden tek fail olan Salah Abdeslam'ı Brüksel'deki mahkemenin ressamı böyle çizdi.
Paris'te stad, konser salonu, restoran ve kafelere düzenlenen saldırıların failleri, insanlara ateş açmalarının ardından üzerlerindeki bombaları patlattı. Kendini havaya uçurmak yerine kaçmayı tercih eden tek fail olan Salah Abdeslam'ı Brüksel'deki mahkemenin ressamı böyle çizdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Yves Capelle
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Fransa’da Kasım 2015'te başkent Paris'te düzenlenen saldırılarla ilgili görülen davanın baş şüphelisi Salah Abdeslam, diğer sanıklarının aksine terör saldırısını açıkça üstlendi ve saldırıların Fransa'nın IŞİD’e yönelik askeri müdahalesine karşı gerçekleştirildiğini ifade etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarına yönelik geçtiğimiz 8 Eylül'de özel bir ağır ceza mahkemesinde başlayan dava sürüyor.
11'i tutuklu, 3'u serbest, 6'sı gıyaben olmak üzere toplam 20 kişinin yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında 14 sanık, ilk kez kendilerine yöneltilen suçlamalara ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Tüm gözler saldırıyı gerçekleştiren ve saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'a yöneldi. Abdeslam, saldırıları kınayan veya habersiz olduklarını dile getiren diğer sanıklarının aksine terör saldırısını açıkça üstlendi.

'Çektiğimiz acıların aynısını Fransa'nın da çekmesini istedik'

Saldırıları Fransa'nın terör örgütü IŞİD’e yönelik askeri müdahalesini gerekçe göstererek savunan Abdeslam, "Fransa ile savaştık, Fransa'ya saldırdık, halkı ve sivilleri hedef aldık. Ama gerçekte, onlarla kişisel hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece Fransa’yı hedefledik. IŞİD'i bombalayan Fransız uçaklarının bombaları kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmadığı için Fransa'yı hedef aldık. Bizim çektiğimiz acıların aynısını Fransa'nın da çekmesini istedik" ifadelerini kullandı.
Abdeslam, "François Hollande (eski Fransa Cumhurbaşkanı) IŞİD’e saldırma kararı aldığında, kararının riskler içerdiğini biliyordu" dedi.
Fransa'da 2015 terör saldırıları davası başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
Paris'te kritik gün: 2015 terör saldırıları davası başlıyor
8 Eylül, 14:13

'Bazı sözlerim şok edebilir'

Kendisinin bir provokatör olmadığını iddia eden Abdeslam, "Bazı sözlerimin özellikle hassas insanları şok edebileceğini biliyorum. Amacım yaraya bıçak saplamak değil, tarifsiz acılar içindeki tüm bu insanlara karşı samimi olmak" diye konuştu. Abdeslam geçtiğimiz günlerde kendisinin IŞİD’in askeri olduğunu söylemişti.

Farid Kharkhach, saldırılardan haberdar olmadığını iddia etti

Sahte belge hazırlamaktan suçlanan Farid Kharkhach ise, "Hazırladığım sahte belgelerin bu katliama yol açabileceğine asla inanmazdım" diyerek terör saldırılarından haberdar olmadığını savundu. Mohamed Abrini, saldırıya küçük bir katılımının olduğunu kabul ederken, "operasyonların beyni" ifade etti.

Serbest yargılanan Abdellah Chouaa ise saldırılardan dolayı 'şok' olduğunu söyleyerek, "Bana karşı yapılan tüm bu suçlamalardan dolayı hastalandım. Ailemi, çocuklarımı hasta etti. Umarım adalet yerini bulur çünkü ben tamamen masumum” dedi. Suçsuz olduğunu savunan Yassine Atar, "Kendimi açıklamaya hazırım, tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırım, ben masumum" ifadelerini kullandı.

Osama Krayem ve Sofien Ayarı ise söz almak istemedi.

Dava 9 ay sürecek

Bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi davanın 9 ay sürmesi bekleniyor.
28 Eylül'den itibaren 5 haftalık sürede saldırılardan kurtulanların ve kurbanların yakınlarının bir kısmı ifade verebilecek. Kasım ayında ise mahkemede bulunan 14 sanık sorguya çekilecek.
Avukatlar, davacıları nisan ayı başlarında savunmaya başlarken, sanıkların savunmasının ise 6-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Bu aşamada mahkeme hükmünün 24 ve 25 Mayıs 2022 tarihlerinde verilmesi bekleniyor.

Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ediyor

Davada 11'i tutuklu, 3'u serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanacak. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken, tüm gözler davanın en bilinen ismi ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'a çevrildi.
Salah Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amrı, Yassine Atar, Sofien Ayarı, Osama Krayem, Muhammed Bakkalı, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadı, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altına olan Hamza Attou, Ali Oulkadı ve Abdullah Chouaa ise tutuksuz yargılanıyor.

Sanıklardan biri Türkiye'de cezaevinde

Sanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5'i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo'nun ise Irak ve Suriye'de olduğu tahmin ediliyor.
Sanıklardan Ahmed Dahmanı de, aldığı 10 yıl hapis cezasını doldurmak için Türkiye'de cezaevinde yatıyor.
Antalya'da 16 Kasım 2015'te yakalanan Dahmanı'nın Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya'ya gittiği belirlenmişti.
Kasım 2015 Paris saldırıları davasının görüldüğü mahkeme salonu önünde görüntü alan gazeteciler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
DÜNYA
Kasım 2015 Paris saldırıları davası: Hayatta kalan saldırgan 'mesleğim IŞİD savaşçılığı' dedi
8 Eylül, 15:42

Fransa tarihinin en büyük terör davası

13 Kasım 2015'teki terör saldırıları Fransa'nın en ölümcül saldırısı olarak tarihe geçti. Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve farklı noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı.
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