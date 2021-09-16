Memleket Partisi'nde istifa: 'Demokrasiden uzak yaklaşım, Muharrem İnce'ye gönül verenleri küstürdü'

"Sadece Muharrem İnce’ye olan inançla gerçekten canla başla mücadele sorumluluk alan bazı kurucuları, bütün il ve ilçe başkanları, yönetici ve üyelerini, bedel ödeyerek gelen milletvekillerini ve emekçi tüm çalışanları tenzih ederim. Muharrem İnce’nin tüm gayretine rağmen parti içi gruplaşma ve hizip siyasi etik dışı fişleme ve dedikodu, alabildiğine büyüyerek neredeyse kurucular kurulunun her ferdini sarmaya başladı. Parti içinde Güven ortamı kalmadı. Evinizin kapısı açıkken uyuyabilir misiniz? Siyaset üretmek yerine bunlarla mücadele etmek zorunda kalmak enerjimizi düşürdü. Üzülerek ifade etmeliyim ki; Memleket Partisi Muharrem İnce’nin bütün çabalarına rağmen Pandemi koşulları diliminde kurulduğundan beri Ana akım medya ve Muhalif medyanın mobbingi arasında sıkışan kendini ifade edemeyen topluma ulaşamayan beklentiyi karşılamayan birde yetmezmiş gibi parti içi sorunların baş gösterdiği bir yapı oldu. Böyle bir ortamda atandığım görevlerimi yerine getiremeyeceğimi düşünerek kendi adıma ilkesel bir tutum ile aldığım karar sonucunda istifa dilekçemi 25 Ağustos 2021 tarihinde Memleket Partisindeki bütün görevlerimden istifa ederek Partinin Genel Sekreterliğine bıraktım."