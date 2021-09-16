Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210916/new-york-yonetiminin-bm-genel-kurulu-binasina-yeni-giris-kurali-getirmesine-rusyadan-tepki-1048975152.html
New York yönetiminin BM Genel Kurulu binasına yeni giriş kuralı getirmesine Rusya’dan tepki
New York yönetiminin BM Genel Kurulu binasına yeni giriş kuralı getirmesine Rusya’dan tepki
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, New York makamlarının salona yalnızca koronavirüs aşısı yaptıran delegelerin girmesine izin verilmesi talebinin... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T20:51+0300
2021-09-16T20:51+0300
dünya
abd
rusya
new york
bm genel kurulu
birleşmiş milletler (bm)
bina
giriş
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102326/19/1023261956_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_b4acae07627ac95aaf115306230ff60b.jpg
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri, Genel Kurul Başkanı ve tüm daimi temsilcilere mektup göndererek, New York makamlarının salona yalnızca Kovid-19 aşısı yaptıran delegelerin girmesine izin verilmesi talebinin görüşülmesi için acil Genel Kurul toplantısı talebinde bulundu.Bunun üye devletlerin her biri için hassas bir konu olduğuna ve Rusya'nın böyle bir kurala kararlılıkla karşı çıktığına dikkat çekilen mektupta, “New York yetkililerinin talebi üzerine Genel Kurul salonuna girebilmek için aşı kanıtı ibraz etme gerekliliğini ‘kararlılıkla desteklediğiniz’ 14 Eylül tarihli mektubunuzu aldığımızda çok şaşırdık ve hayal kırıklığına uğradık” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın Kovid-19 salgınında güvenlik önlemlerine uyulmasına büyük önem verdiğini vurgulayan diplomat, “Ancak bunun ayrımcı bir önlem olduğu ve ortada BM ile ABD arasında 1947’de imzalanan karargah anlaşmasına aykırı olacağı ortada” ifadelerini kullandı.Delegelerin salona girmesine engel oluşturmanın BM Tüzüğünün açık bir ihlali olduğuna dikkat çeken Nebenzya, buna ek olarak tıbbi nedenlerle aşılanamayanlar, hastalığı geçirenler ve antikor geliştirenler, ayrıca ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından onaylanmayan aşılarla aşılananlar dahil olmak üzere çeşitli insan kategorilerinin haklarının dikkate alınmadığını vurguladı.Karargahın bulunduğu alanın BM'nin kontrolü altında olduğunu ve anlaşmaya göre dünya örgütünün kurallarına aykırı olan ABD yasalarının hiçbirinin kendi topraklarında geçerli olmadığını hatırlatan Nebenzya, açıklamasını şöyle sürdürdü.“Genel Kurul, BM delegelerinin Genel Kurul salonundaki oturuma katılmak için aşı kanıtı sunmalarını gerektiren tek bir kural dahi kabul etmedi. Sayın Başkan, sizlere olan tüm saygımla ifade etmeliyim ki devletlerle görüşmeden üye ülkelere yönelik herhangi bir önlem dayatmaya yetkiniz yok.”Nebenzya, Moskova’nın makul önlemleri aşan, ‘Genel Kurul salonunda toplantıya katılmayı fiilen yasaklayan’ hiçbir önlemin alınmaması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210915/abden-rusya-ile-ongorulebilir-ve-istikrarli-iliskiler-cagrisi-1048912315.html
rusya
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102326/19/1023261956_87:0:1024:703_1920x0_80_0_0_ad32bfb70f496d03a06a434f273ff3ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, new york, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), bina, giriş, kovid-19

New York yönetiminin BM Genel Kurulu binasına yeni giriş kuralı getirmesine Rusya’dan tepki

20:51 16.09.2021
© Fotoğraf : TwitterBirleşmiş Milletler bayrağı
Birleşmiş Milletler bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, New York makamlarının salona yalnızca koronavirüs aşısı yaptıran delegelerin girmesine izin verilmesi talebinin görüşülmesi için acil Genel Kurul toplantısı talep etti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri, Genel Kurul Başkanı ve tüm daimi temsilcilere mektup göndererek, New York makamlarının salona yalnızca Kovid-19 aşısı yaptıran delegelerin girmesine izin verilmesi talebinin görüşülmesi için acil Genel Kurul toplantısı talebinde bulundu.
Bunun üye devletlerin her biri için hassas bir konu olduğuna ve Rusya'nın böyle bir kurala kararlılıkla karşı çıktığına dikkat çekilen mektupta, “New York yetkililerinin talebi üzerine Genel Kurul salonuna girebilmek için aşı kanıtı ibraz etme gerekliliğini ‘kararlılıkla desteklediğiniz’ 14 Eylül tarihli mektubunuzu aldığımızda çok şaşırdık ve hayal kırıklığına uğradık” ifadelerine yer verildi.
Rusya’nın Kovid-19 salgınında güvenlik önlemlerine uyulmasına büyük önem verdiğini vurgulayan diplomat, “Ancak bunun ayrımcı bir önlem olduğu ve ortada BM ile ABD arasında 1947’de imzalanan karargah anlaşmasına aykırı olacağı ortada” ifadelerini kullandı.
Delegelerin salona girmesine engel oluşturmanın BM Tüzüğünün açık bir ihlali olduğuna dikkat çeken Nebenzya, buna ek olarak tıbbi nedenlerle aşılanamayanlar, hastalığı geçirenler ve antikor geliştirenler, ayrıca ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından onaylanmayan aşılarla aşılananlar dahil olmak üzere çeşitli insan kategorilerinin haklarının dikkate alınmadığını vurguladı.
Karargahın bulunduğu alanın BM'nin kontrolü altında olduğunu ve anlaşmaya göre dünya örgütünün kurallarına aykırı olan ABD yasalarının hiçbirinin kendi topraklarında geçerli olmadığını hatırlatan Nebenzya, açıklamasını şöyle sürdürdü.
“Genel Kurul, BM delegelerinin Genel Kurul salonundaki oturuma katılmak için aşı kanıtı sunmalarını gerektiren tek bir kural dahi kabul etmedi. Sayın Başkan, sizlere olan tüm saygımla ifade etmeliyim ki devletlerle görüşmeden üye ülkelere yönelik herhangi bir önlem dayatmaya yetkiniz yok.”
Nebenzya, Moskova’nın makul önlemleri aşan, ‘Genel Kurul salonunda toplantıya katılmayı fiilen yasaklayan’ hiçbir önlemin alınmaması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
DÜNYA
AB’den Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı ilişkiler çağrısı
Dün, 04:22
011001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:35Galatasaray, Avrupa'da 3 puanla başladı
21:26Almanya'da 18 yıl sonra kemikleri bulunan Mahmut Caner'in katilinin sesini kaydettiği ortaya çıktı
21:13Rusya: Azerbaycan ile Türkiye'nin Hazar bölgesindeki ortak tatbikatlarına bakışımızı Bakü'ye ilettik
20:51New York yönetiminin BM Genel Kurulu binasına yeni giriş kuralı getirmesine Rusya’dan tepki
20:4830 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinler açıklandı
20:44İpek Er'in ölümüne neden olan uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklama talebine mahkemeden ret
20:36Yol yapım çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu
20:31Yer altı sularındaki çekilme nedeniyle Konya'da dev yüzey yarığı oluştu
20:11Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı
20:11Koyunların melemesinden rahatsız olan Ronaldo, 6 milyon pound değerindeki evinden taşındı
20:01İstanbul'da sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek
19:58Bitcoin gerçekte ne kadar değerli?
19:51Pandemide çocuk işçi raporu: ‘Pandemi bitse bile bazı çocuklar okula geri dönmeyecek’
19:48Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
19:36'Kabil'de elektrik santraline roketli saldırı' iddiası
19:32Hıncal Uluç: Birisi Exxen'i UEFA'ya şikayet etmeli
19:25Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi
19:20Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar
19:07Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: Bize 'safkan’ deyin
18:59‘4-6 yaş çocuklara zorunlu Kuran kursu’ iddiasına Diyanet’ten yanıt