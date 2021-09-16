https://tr.sputniknews.com/20210916/new-york-yonetiminin-bm-genel-kurulu-binasina-yeni-giris-kurali-getirmesine-rusyadan-tepki-1048975152.html

New York yönetiminin BM Genel Kurulu binasına yeni giriş kuralı getirmesine Rusya’dan tepki

New York yönetiminin BM Genel Kurulu binasına yeni giriş kuralı getirmesine Rusya’dan tepki

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, New York makamlarının salona yalnızca koronavirüs aşısı yaptıran delegelerin girmesine izin verilmesi talebinin... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T20:51+0300

2021-09-16T20:51+0300

2021-09-16T20:51+0300

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kovid-19

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri, Genel Kurul Başkanı ve tüm daimi temsilcilere mektup göndererek, New York makamlarının salona yalnızca Kovid-19 aşısı yaptıran delegelerin girmesine izin verilmesi talebinin görüşülmesi için acil Genel Kurul toplantısı talebinde bulundu.Bunun üye devletlerin her biri için hassas bir konu olduğuna ve Rusya'nın böyle bir kurala kararlılıkla karşı çıktığına dikkat çekilen mektupta, “New York yetkililerinin talebi üzerine Genel Kurul salonuna girebilmek için aşı kanıtı ibraz etme gerekliliğini ‘kararlılıkla desteklediğiniz’ 14 Eylül tarihli mektubunuzu aldığımızda çok şaşırdık ve hayal kırıklığına uğradık” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın Kovid-19 salgınında güvenlik önlemlerine uyulmasına büyük önem verdiğini vurgulayan diplomat, “Ancak bunun ayrımcı bir önlem olduğu ve ortada BM ile ABD arasında 1947’de imzalanan karargah anlaşmasına aykırı olacağı ortada” ifadelerini kullandı.Delegelerin salona girmesine engel oluşturmanın BM Tüzüğünün açık bir ihlali olduğuna dikkat çeken Nebenzya, buna ek olarak tıbbi nedenlerle aşılanamayanlar, hastalığı geçirenler ve antikor geliştirenler, ayrıca ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından onaylanmayan aşılarla aşılananlar dahil olmak üzere çeşitli insan kategorilerinin haklarının dikkate alınmadığını vurguladı.Karargahın bulunduğu alanın BM'nin kontrolü altında olduğunu ve anlaşmaya göre dünya örgütünün kurallarına aykırı olan ABD yasalarının hiçbirinin kendi topraklarında geçerli olmadığını hatırlatan Nebenzya, açıklamasını şöyle sürdürdü.“Genel Kurul, BM delegelerinin Genel Kurul salonundaki oturuma katılmak için aşı kanıtı sunmalarını gerektiren tek bir kural dahi kabul etmedi. Sayın Başkan, sizlere olan tüm saygımla ifade etmeliyim ki devletlerle görüşmeden üye ülkelere yönelik herhangi bir önlem dayatmaya yetkiniz yok.”Nebenzya, Moskova’nın makul önlemleri aşan, ‘Genel Kurul salonunda toplantıya katılmayı fiilen yasaklayan’ hiçbir önlemin alınmaması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210915/abden-rusya-ile-ongorulebilir-ve-istikrarli-iliskiler-cagrisi-1048912315.html

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abd, rusya, new york, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), bina, giriş, kovid-19