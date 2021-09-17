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'Kovid-19 aşısı testislerde şişme yapıyor' diyen Minaj'a oyuncu McGowan arka çıktı: Sorgulayın
'Kovid-19 aşısı testislerde şişme yapıyor' diyen Minaj'a oyuncu McGowan arka çıktı: Sorgulayın
Koronavirüs aşısının testislerde şişkinliğe yol açtığını söylediği için tepki çeken rapçi Minaj'a oyuncu McGowan destek verdi. McGowan, Minaj'ın söyledikleri... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T13:03+0300
2021-09-17T13:05+0300
koronavirüs
abd
nicki minaj
testis
rose mcgowan
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Kuzeninin aşı yaptırmayı reddettiğini çünkü aşıdan sonra bir arkadaşının testislerinin şiştiğini ve kısırlık sorunu yaşadığını söyleyen rapçi Nicki Minaj, ABD hükümeti tarafından aşının güvenilirliği konusunda iknaya çalışılırken kendisine destek vermeyenler de yok değil.Aktivist- oyuncu Rose McGowan, Instagram'daki açıklamasında, Minaj'a karşı çıkanların aslında Minaj'ın söylediği şey üstüne düşünmekten korktukları için bunu yaptıklarını savundu. Minaj'ın fotoğrafının önünde dans ettiği bir videosunu paylaşan McGowan, "Nicki Minaj ve neler olup bittiğinin farkında olan herkesin yanındayım" dedi. Minaj ile ikisinin güçlü elit kesimi yakinen tanıdıklarını hatırlatan ve bir kesimin aşı sayesinde zenginleştiğini ima eden McGowan, "Milyonerler milyarder oldu, milyarderler de trilyoner. Düşünün. Sorgulayın" mesajı verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dünkü basın toplantısındaki açıklamalarına göre aşının güvenlik ve etkililiği konusundaki soru işaretlerini giderebilmesi için Minaj'a Beyaz Saray doktorlarından biriyle telefon görüşmesi ayarlanması teklif edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210619/prof-muftuoglu-anlatti-biontech-kisirlik-yapar-mi-spermlere-zarar-verir-mi-1044770822.html
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abd, nicki minaj, testis, rose mcgowan, koronavirüs

'Kovid-19 aşısı testislerde şişme yapıyor' diyen Minaj'a oyuncu McGowan arka çıktı: Sorgulayın

13:03 17.09.2021 (güncellendi: 13:05 17.09.2021)
© AFP 2021 / FREDERICK M. BROWNRose McGowan
Rose McGowan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AFP 2021 / FREDERICK M. BROWN
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Koronavirüs aşısının testislerde şişkinliğe yol açtığını söylediği için tepki çeken rapçi Minaj'a oyuncu McGowan destek verdi. McGowan, Minaj'ın söyledikleri üzerinde iyice düşünmekten korkulmaması gerektiği görüşünde.
Kuzeninin aşı yaptırmayı reddettiğini çünkü aşıdan sonra bir arkadaşının testislerinin şiştiğini ve kısırlık sorunu yaşadığını söyleyen rapçi Nicki Minaj, ABD hükümeti tarafından aşının güvenilirliği konusunda iknaya çalışılırken kendisine destek vermeyenler de yok değil.
Pfizer-BionTech aşısı - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2021
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Prof. Müftüoğlu anlattı: BioNTech kısırlık yapar mı, spermlere zarar verir mi?
19 Haziran , 11:20
Aktivist- oyuncu Rose McGowan, Instagram'daki açıklamasında, Minaj'a karşı çıkanların aslında Minaj'ın söylediği şey üstüne düşünmekten korktukları için bunu yaptıklarını savundu.
Minaj'ın fotoğrafının önünde dans ettiği bir videosunu paylaşan McGowan, "Nicki Minaj ve neler olup bittiğinin farkında olan herkesin yanındayım" dedi. Minaj ile ikisinin güçlü elit kesimi yakinen tanıdıklarını hatırlatan ve bir kesimin aşı sayesinde zenginleştiğini ima eden McGowan, "Milyonerler milyarder oldu, milyarderler de trilyoner. Düşünün. Sorgulayın" mesajı verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dünkü basın toplantısındaki açıklamalarına göre aşının güvenlik ve etkililiği konusundaki soru işaretlerini giderebilmesi için Minaj'a Beyaz Saray doktorlarından biriyle telefon görüşmesi ayarlanması teklif edildi.
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