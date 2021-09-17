https://tr.sputniknews.com/20210917/negatif-ve-asili-olan-temasliya-karantina-yok-1048997991.html

Negatif ve aşılı olan temaslıya karantina yok

Negatif ve aşılı olan temaslıya karantina yok

Sağlık Bakanlığı 'Kovid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Rehberi'nde yapılan değişiklikle tam aşılı temaslının HES kodu ilk 5 gün riskli... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T15:14+0300

2021-09-17T15:14+0300

2021-09-17T15:15+0300

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Kovid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde temaslı takip algoritmasında değişiklik yapıldı. En önemli değişiklik tam aşılı temaslıların izolasyonunda yapıldı. Buna göre ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen ve Kovid-19 hastası ile temas eden vatandaşın HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan vatandaş 5'inci gün PCR testi verecek, sonucu negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak. Test sonucu pozitif çıkarsa 5'nci günden itibaren 9 günlük izolasyon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlayacak. 5'inci gün test vermeyen aşılı temaslıların ise HES kodu riskli sayılacak ve kalan 9 günü izolasyonda geçirerek, 14 günü tamamlayacak.Deltalı hastaya 14 gün izolasyonAyrıca Delta varyantı olan hasta 14 gün izolasyonda kalacak. Yine testi pozitif olan ancak Delta varyantı bulunmayan hasta da 14 gün izolasyona alınacak; ancak test sonucu 10'uncu gün negatif çıkarsa karantina süreci sona erecek. Aşısız olan ve delta varyantlı hasta ile temasta bulunan 14 gün izolasyonda kalırken, normal Kovid-19 hastası ile temaslı olan ise 14 gün izolasyona girerek, test sonucu 10'uncu gün negatifse karantina sona erecek.

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türkiye, delta, karantina, sağlık bakanı, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri