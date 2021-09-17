Uzman isim anlattı: Merkez Bankası’nın ‘Dijital Türk Lirası’ hakkında bilinmesi gerekenler

Aslında bizim şu anda bildiğimiz bankacılık sistemi, 1920’ler 30’lardan itibaren bildiğimiz anlamda paranın gelişmesiyle oluşmuş bir sistem. Bankalar para/mevduat topluyorlar, bu paranın bir bölümünü Merkez Bankası’na yatırıyorlar kalanı da kredi olarak veriyorlar. Dolayısıyla böyle bir finansal sistem işliyor. Yeni iş kuracak olanlar, borca ihtiyacı olanlar, ev, araba alacak olanlar bankalardan başkalarının yatırdığı mevduatın bir bölümünü kredi olarak alıyorlar. Eğer parayı bankaya değil de doğrudan Merkez Bankası’na yatırırsanız, bu sefer bankaların kredi verecek mevduatı olmayacak. Peki, krediyi kim verecek? Bu soruya bir cevap bulmamız gerekiyor. Ya krediyi Merkez Bankası verecek ama onların böyle bir tecrübesi yok ya da bankalar başka kanallarla borçlanıp yine kredi vermeye başlayacaklar. Aslında Avrupa’da dijital bankaların yaptığı şey bu. Mevduat toplamıyorlar ama farklı yerlerden, sermaye piyasalarından tahvil ihraç ederek veya yabancı bankalardan borçlanıp müşterilerine kredi veriyorlar. Böyle yeni sistemler gelişecek. Bu yeni sistemlerin her birinin de bir riski var. Yani kredi kararını devlet verecekse buna nasıl yapacak? Burada bir politik mesele olacak mı? Eğer mevduat toplamayan bankalar kredi vereceklerse kaynakları nereden bulacaklar? Bunların üzerine düşünmek gerekiyor.