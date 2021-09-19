https://tr.sputniknews.com/20210919/rusyadaki-secimler-ucuncu-gununde-1049043113.html

Rusya'daki seçimler üçüncü gününde

Rusya'daki seçimler üçüncü gününde

Rusya’da cuma günü başlayan Duma seçimleri devam ediyor. Şimdiye kadar ülke çapında katılım oranı yüzde 40.49 olarak bildirildi. Ayrıca çevrimiçi oy kullanma... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T15:59+0300

2021-09-19T15:59+0300

2021-09-19T16:00+0300

dünya

vladimir putin

duma

seçim

oy kullanma

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Rusya’daki Duma seçimlerinde 17 Eylül’de başlayan oylama üçüncü ve asıl gününde devam ediyor. Bugün itibarıyla başkent Moskova’da 1.8 milyondan fazla kişi internet üzerinden oy kullandı. Kentte elektronik ortamdan oylamaya katılım oranı yüzde 90’ın üzerinde. Bununla birlikte elektronik seçim sistemine yoğun miktarda siber saldırılar gerçekleştiriliyor.Afganistan’daki Ruslar aktif katılım gösteriyorSeçimlere katılım oranı yüzde 40.49’un üzerinde.Yurtdışındaki oy kullanma noktalarında da süreç sakin şekilde ilerliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Kabil’deki büyükelçiliğe dayandırılarak yapılan açıklamaya göre, tüm tedbirlere riayet edilen kentte oylama devam ediyor. Büyükelçi Dmitriy Jirnov, ülkedeki vatandaşların aktif şekilde katılım gösterdiğini söyledi.İlk iki günde seçimlerle ilgili yaklaşık 10 bin yalan bilgi tespit edildi. Bunlardan 7 bini 17 Eylül’de kaydedildi.Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimlerinde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentoda vekilleri belirleyecek.Karantinadaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de internet üzerinden oy kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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vladimir putin, duma, seçim, oy kullanma