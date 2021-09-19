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Rusya'daki seçimler üçüncü gününde
Rusya'daki seçimler üçüncü gününde
Rusya’da cuma günü başlayan Duma seçimleri devam ediyor. Şimdiye kadar ülke çapında katılım oranı yüzde 40.49 olarak bildirildi. Ayrıca çevrimiçi oy kullanma... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T15:59+0300
2021-09-19T16:00+0300
dünya
vladimir putin
duma
seçim
oy kullanma
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Rusya’daki Duma seçimlerinde 17 Eylül’de başlayan oylama üçüncü ve asıl gününde devam ediyor. Bugün itibarıyla başkent Moskova’da 1.8 milyondan fazla kişi internet üzerinden oy kullandı. Kentte elektronik ortamdan oylamaya katılım oranı yüzde 90’ın üzerinde. Bununla birlikte elektronik seçim sistemine yoğun miktarda siber saldırılar gerçekleştiriliyor.Afganistan’daki Ruslar aktif katılım gösteriyorSeçimlere katılım oranı yüzde 40.49’un üzerinde.Yurtdışındaki oy kullanma noktalarında da süreç sakin şekilde ilerliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Kabil’deki büyükelçiliğe dayandırılarak yapılan açıklamaya göre, tüm tedbirlere riayet edilen kentte oylama devam ediyor. Büyükelçi Dmitriy Jirnov, ülkedeki vatandaşların aktif şekilde katılım gösterdiğini söyledi.İlk iki günde seçimlerle ilgili yaklaşık 10 bin yalan bilgi tespit edildi. Bunlardan 7 bini 17 Eylül’de kaydedildi.Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimlerinde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentoda vekilleri belirleyecek.Karantinadaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de internet üzerinden oy kullandı.
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vladimir putin, duma, seçim, oy kullanma

Rusya'daki seçimler üçüncü gününde

15:59 19.09.2021 (güncellendi: 16:00 19.09.2021)
© Sputnik / Sputnik / Fotoğraf bankasına girÖzbekistan'daki Rusya Büyükelçiliği, Rusya Duma seçimleri
Özbekistan'daki Rusya Büyükelçiliği, Rusya Duma seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
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Rusya’da cuma günü başlayan Duma seçimleri devam ediyor. Şimdiye kadar ülke çapında katılım oranı yüzde 40.49 olarak bildirildi. Ayrıca çevrimiçi oy kullanma sistemine yoğun siber saldırılar olduğu belirtiliyor.
Rusya’daki Duma seçimlerinde 17 Eylül’de başlayan oylama üçüncü ve asıl gününde devam ediyor. Bugün itibarıyla başkent Moskova’da 1.8 milyondan fazla kişi internet üzerinden oy kullandı.
Kentte elektronik ortamdan oylamaya katılım oranı yüzde 90’ın üzerinde. Bununla birlikte elektronik seçim sistemine yoğun miktarda siber saldırılar gerçekleştiriliyor.

Afganistan’daki Ruslar aktif katılım gösteriyor

Seçimlere katılım oranı yüzde 40.49’un üzerinde.
Yurtdışındaki oy kullanma noktalarında da süreç sakin şekilde ilerliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Kabil’deki büyükelçiliğe dayandırılarak yapılan açıklamaya göre, tüm tedbirlere riayet edilen kentte oylama devam ediyor. Büyükelçi Dmitriy Jirnov, ülkedeki vatandaşların aktif şekilde katılım gösterdiğini söyledi.
İlk iki günde seçimlerle ilgili yaklaşık 10 bin yalan bilgi tespit edildi. Bunlardan 7 bini 17 Eylül’de kaydedildi.
Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimlerinde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentoda vekilleri belirleyecek.
Karantinadaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de internet üzerinden oy kullandı.
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