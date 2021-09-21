CHP'li Açıkel: İktidara geldiğimizde bir yıl içinde tüm gençlerin yurt sorununu çözeceğiz

"Aileler, çocuklarının maliyetlerini karşılayamadığı için çocuklarını üniversiteye gönderemez duruma geldi. Eğitimden kopuşun artacağı bir süreç yaşanıyor. Önümüzdeki aylarda bu sorun daha da büyüyecek. Uzaktan eğitim döneminde tableti ve bilgisayarı olmadığı için dersleri takip edemeyen öğrenciler şimdi de barınacak yeri olmadığı için derslerinden uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Maddi imkansızlıklardan dolayı eğitimden kopan ya da fahiş kira ve geçim masraflarının altında ezilen her gencin çektiği sıkıntının sorumlusu saray iktidarıdır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi, iktidara geldiğimizde bir yıl içinde tüm gençlerin yurt sorununu çözeceğiz. Gençlerimizi hak ettikleri koşullarda barınacakları güvenli ve nitelikli yurtlara kavuşturacağız. Gençlerin yirmi yılda çözülmeyen sorununu, bir yıl içerisinde çözeceğiz."