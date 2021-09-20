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Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle 'Barınamıyoruz' diyen gençler, bu geceyi de sokakta geçirecek
Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle 'Barınamıyoruz' diyen gençler, bu geceyi de sokakta geçirecek
Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle barınamayan ve okullarını bırakmak zorunda kalan gençler, başlattıkları 'Barınamıyoruz' eylemlerinin 2. gününde de... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T22:27+0300
2021-09-20T22:27+0300
yaşam
istanbul
üniversite
yurt
kira
gençler
barınma
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İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisi bu akşam Beşiktaş'ta Şairler Parkı'nda toplandı. Öğrenciler burada yaptıkları açıklamada, “Bütün gençleri, öğrencileri, kamuoyunu barınamayanların sesini büyütmeye çağırıyoruz” diyerek bu gece banklarda yatacaklarını duyurdu.‘Barınamıyoruz Hareketi' adı altında toplanan öğrencilerin açıklaması şöyle:"Biz, ev bakmayı, apartlarla pazarlık yapmayı, iş aramayı bıraktık, dün gece sokakta yattık. Bundan sonra her gece, tepesine bir çatı dahi fazla görülmüş milyonca gencin öfkesini, derdini yüklenip sokaklarda yatıyoruz.Şimdi, size sesleniyoruz. Önce şimdinin, sonra vaktiyle evsiz, yurtsuz bırakılmış bütün üniversite öğrencilerine, komşusu olamadığımız mahalleliye, çocuğu yatacak yer bulsun diye gece gündüz çalışanlara…Üniversite dayanışmalarına, topluluklara, kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, siyasi partilere, vekillere; sanatçılara, hocalarımıza, esnafa, işçilere, işsizlere, kadınlara…Bizi evsiz bırakan bu düzenle derdi olan herkese. Potansiyel komşularımıza, bütün halkımıza, milyonlara. Hepinize söylüyoruz, herkesi çözüm için sorumluluk almaya, öğrencilerin yanında açıkça taraf tutmaya, bizi sahiplenmeye, hareketi büyütmeye çağırıyoruz"
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istanbul, üniversite, yurt, kira, gençler, barınma

Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle 'Barınamıyoruz' diyen gençler, bu geceyi de sokakta geçirecek

22:27 20.09.2021
© Barınamayanlar HareketiBarınamıyoruz Hareketi eylemi
Barınamıyoruz Hareketi eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Barınamayanlar Hareketi
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Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle barınamayan ve okullarını bırakmak zorunda kalan gençler, başlattıkları 'Barınamıyoruz' eylemlerinin 2. gününde de geceyi sokakta geçirecek.
İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisi bu akşam Beşiktaş'ta Şairler Parkı'nda toplandı. Öğrenciler burada yaptıkları açıklamada, “Bütün gençleri, öğrencileri, kamuoyunu barınamayanların sesini büyütmeye çağırıyoruz” diyerek bu gece banklarda yatacaklarını duyurdu.
Barınamıyoruz Hareketi' adı altında toplanan öğrencilerin açıklaması şöyle:
"Biz, ev bakmayı, apartlarla pazarlık yapmayı, iş aramayı bıraktık, dün gece sokakta yattık. Bundan sonra her gece, tepesine bir çatı dahi fazla görülmüş milyonca gencin öfkesini, derdini yüklenip sokaklarda yatıyoruz.
Şimdi, size sesleniyoruz. Önce şimdinin, sonra vaktiyle evsiz, yurtsuz bırakılmış bütün üniversite öğrencilerine, komşusu olamadığımız mahalleliye, çocuğu yatacak yer bulsun diye gece gündüz çalışanlara…
Üniversite dayanışmalarına, topluluklara, kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, siyasi partilere, vekillere; sanatçılara, hocalarımıza, esnafa, işçilere, işsizlere, kadınlara…
Bizi evsiz bırakan bu düzenle derdi olan herkese. Potansiyel komşularımıza, bütün halkımıza, milyonlara. Hepinize söylüyoruz, herkesi çözüm için sorumluluk almaya, öğrencilerin yanında açıkça taraf tutmaya, bizi sahiplenmeye, hareketi büyütmeye çağırıyoruz"
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