Mansur Yavaş: Barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için geçici konaklama imkanı sağlamaya başladık

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yarınlarımızı bilimin ışığıyla aydınlatacak olan kıymetli evlatlarım, sizleri Ankara'mıza üniversite okumaya davet etmiştik. Bu esnada barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için geçici konaklama imkanı sağlamaya başladık" ifadelerini kullandı.Yavaş "Şu ana kadar binin üzerinde başvuru geldi, gelmeye de devam ediyor. Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık. Sizler hür fikirlerinizle geleceği inşa ederken daima yanınızda olacağım" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş daha önce "800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne tahsis ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’yı üniversite için tercih edip konaklama sıkıntısı çeken öğrencileri otellere ve yurtlara yerleştirmeye başladıklarını duyurdu.
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yarınlarımızı bilimin ışığıyla aydınlatacak olan kıymetli evlatlarım, sizleri Ankara'mıza üniversite okumaya davet etmiştik. Bu esnada barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için geçici konaklama imkanı sağlamaya başladık" ifadelerini kullandı.
Yavaş"Şu ana kadar binin üzerinde başvuru geldi, gelmeye de devam ediyor. Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık. Sizler hür fikirlerinizle geleceği inşa ederken daima yanınızda olacağım" dedi.
Şu ana kadar binin üzerinde başvuru geldi, gelmeye de devam ediyor.
Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık.
Sizler hür fikirlerinizle geleceği inşa ederken daima yanınızda olacağım.