https://tr.sputniknews.com/20210921/mansur-yavas-barinma-sikintisi-ceken-evlatlarimiz-icin-gecici-konaklama-imkani-saglamaya-basladik-1049120530.html

Mansur Yavaş: Barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için geçici konaklama imkanı sağlamaya başladık

Mansur Yavaş: Barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için geçici konaklama imkanı sağlamaya başladık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’yı üniversite için tercih edip konaklama sıkıntısı çeken öğrencileri otellere ve yurtlara yerleştirmeye... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T21:43+0300

2021-09-21T21:43+0300

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politika

mansur yavaş

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yurt

üniversite

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Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yarınlarımızı bilimin ışığıyla aydınlatacak olan kıymetli evlatlarım, sizleri Ankara'mıza üniversite okumaya davet etmiştik. Bu esnada barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için geçici konaklama imkanı sağlamaya başladık" ifadelerini kullandı.Yavaş "Şu ana kadar binin üzerinde başvuru geldi, gelmeye de devam ediyor. Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık. Sizler hür fikirlerinizle geleceği inşa ederken daima yanınızda olacağım" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş daha önce "800 öğrenci kullanımına uygun taşınmazımızı Hacettepe Üniversitesi'ne tahsis ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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mansur yavaş, burs, yurt, üniversite