AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçimlerin erkene alınması için hiçbir neden yok

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçimlerin erkene alınması için hiçbir neden yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti. Yavuz, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. AA çalışanlarına başarılar dileyen Yavuz, burada yaptığı açıklamada, erken seçim konusunun yoğun şekilde tartışılmaya başlandığını söyledi. Tartışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasıyla bağlantılı hale getirilmesinin anormal olduğunu belirten Yavuz, konuların birbiriyle alakasının olmadığını ifade etti. Bu tartışmaları, geçmişte Türkiye'deki olağanüstü dönemleri arzulayan kesimlerin iştigallerine benzettiğini dile getiren Yavuz, yapılanları '367' örneğiyle özdeşleştirdiğini söyledi. Meclisin o dönemde çıkmaza sürüklendiğini anımsatan Yavuz, "Bugün olan tartışmaları çok benzetiyorum. Bu, Cumhurbaşkanımızın birinci dönemi, Anayasa'mıza göre iki dönem aday olabiliyor. Oysa sanki Sayın Cumhurbaşkanı'mız, anayasa değişikliği olmadan önceki dönemi de saymak suretiyle ikinci dönemi yaşıyor gibi bir intiba uyandırılmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle yanlıştır" diye konuştu.Yavuz, 2012 yılında yapılan yasa değişikliğinin ardından CHP'li 115 milletvekilinin Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunduğunu hatırlatarak "Anayasa Mahkemesi ta o dönem bir karar verdi; 'Anayasa değişiklikleri önceki dönemlerden bağımsız şekilde insanları ileriye dönük olumlu etkileyebilir, olumsuz bir şekilde kişileri etkilemesi mümkün değildir" dedi.Anayasa Mahkemesi'ne o kanunu götüren CHP'lilerin ve etrafındaki insanların o günkü kararı unutmuşçasına bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını dile getirdiğini aktaran Yavuz, "Oysa o günden farklı olarak Anayasa Mahkemesi kararına baktığımızda Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olmasının önünde hiçbir engel yok. Sadece bu kadarı değil, aynı şekilde sistem değişti. O günkü Cumhurbaşkanı kavramıyla bugünkü Cumhurbaşkanı kavramı aynı şeyi ifade etmiyor. Anayasanın 101. maddesi tamamen değişti. Kanunların geriye işlemezliği söz konusu. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olmasının önünden hiçbir engel yoktur ve bunu söz konusu etmek bile mümkün değildir" ifadelerini kullandı.'Türkiye'de seçimlerin erkene alınmasına ilişkin ortam söz konusu değildir'Yavuz, seçimlerin erkene alınması için hiçbir neden olmadığını vurgulayarak "Türkiye'de seçimlerin erkene alınmasına ilişkin ortam söz konusu değildir. Bunun için hiçbir neden de yoktur. Dolayısıyla 18 Haziran 2023 tarihinde inşallah milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapacağız. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasına ilişkin seçimlerin öne alınması gibi bir düşünce de asla hukuki değildir, yasal değildir, doğru da değildir. Ancak muhalefet partileri biraz 'Onunla bununla ilgili kafaları biraz daha karıştıralım.' diye maalesef akşamdan sabaha her gün bunu yeniden pişirip pişirip kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyor. Bunların doğru olmadığını dile getirelim istedik" değerlendirmesinde bulundu.Erken seçim tartışması yapanlara yönelik eleştiride bulunan Yavuz, şunları kaydetti:"Erken seçimi aslında bence çok da istiyor değiller, kamuoyunu meşgul etmek için. Bir de salgın sürecinden çıktık, Türkiye çok hızlı bir şekilde toparlanıyor, bu yılı inşallah en az yüzde 9 büyümeyle gerçekleştireceğimiz şekilde tüm uzmanlar hemfikir hatta bazıları yüzde 10'un altına düşmeyeceğini öngörüyor. Her şey daha iyiye giderken 'Biz bir an önce seçime gidebilir miyiz, seçime gidemezsek bile kafaları karıştırabilir miyiz?' gibi bir mülahazayla açıkçası Millet İttifakı partileri bunu sık sık dile getiriyorlar."

