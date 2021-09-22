https://tr.sputniknews.com/20210922/von-der-leyen-abd-ile-kuresel-asilama-oranini-bir-yil-icinde-yuzde-70e-cikarmayi-hedefliyoruz-1049161161.html
Von der Leyen: ABD ile küresel aşılama oranını bir yıl içinde yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz
Von der Leyen: ABD ile küresel aşılama oranını bir yıl içinde yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ABD ile birlikte bir yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 70'nin Kovid-19'a karşı aşılanmasını hedeflediğini... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T23:24+0300
2021-09-22T23:24+0300
2021-09-22T23:24+0300
dünya
abd
afrika
avrupa birliği
ursula von der leyen
koronavirüs aşısı
mesajcı rna (mrna)
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ABD ile birlikte bir sonraki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına kadar dünyanın yüzde 70'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması hususunda ortaklık kurduğunu belirtti.Von der Leyen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyanın aşılanmasına yardımcı olmak için ABD ile yeni bir ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan sevinç duyuyorum. 2022'deki BM Genel Kurul toplantısına kadar küresel aşılama oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.AB ile ABD, bu hedef doğrultusunda gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde Kovid-19 aşı üretimini artıracak ve bölgesel aşı üretim tesisleri inşa etmeye dönük yatırımları koordine edecek.Brüksel ayrıca, küresel sağlık güvenliği için fon tedarik edecek yeni bir finansal aracılık fonu oluşturma konusunda ABD ve G20 müttefikleriyle ortak çalışacak.Öte yandan von der Leyen, AB'nin mRNA teknolojisini Afrika ile paylaşmak için halihazırda 1 milyar eurodan fazla yatırım yaptığını ve 2022 ortasına kadar kıta ile 500 milyon doz aşı daha paylaşacağını kaydetti.Von der Leyen, AB'de üretilen her iki aşı dozundan birinin yurt dışına gönderileceği taahhüdünü verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210922/abd-dusuk-gelirli-ulkelere-500-milyon-doz-pfizer-asisi-bagislayacak-1049155469.html
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abd, afrika, avrupa birliği, ursula von der leyen, koronavirüs aşısı, mesajcı rna (mrna)
Von der Leyen: ABD ile küresel aşılama oranını bir yıl içinde yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ABD ile birlikte bir yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 70'nin Kovid-19'a karşı aşılanmasını hedeflediğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ABD ile birlikte bir sonraki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına kadar dünyanın yüzde 70'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması hususunda ortaklık kurduğunu belirtti.
Von der Leyen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyanın aşılanmasına yardımcı olmak için ABD ile yeni bir ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan sevinç duyuyorum. 2022'deki BM Genel Kurul toplantısına kadar küresel aşılama oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
AB ile ABD, bu hedef doğrultusunda gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde Kovid-19 aşı üretimini artıracak ve bölgesel aşı üretim tesisleri inşa etmeye dönük yatırımları koordine edecek.
Brüksel ayrıca, küresel sağlık güvenliği için fon tedarik edecek yeni bir finansal aracılık fonu oluşturma konusunda ABD ve G20 müttefikleriyle ortak çalışacak.
Öte yandan von der Leyen, AB'nin mRNA teknolojisini Afrika ile paylaşmak için halihazırda 1 milyar eurodan fazla yatırım yaptığını ve 2022 ortasına kadar kıta ile 500 milyon doz aşı daha paylaşacağını kaydetti.
Von der Leyen, AB'de üretilen her iki aşı dozundan birinin yurt dışına gönderileceği taahhüdünü verdi.