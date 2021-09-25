https://tr.sputniknews.com/20210925/rus-uzman-turkiyenin-bagimsiz-politikasi-abdyi-ofkelendiriyor-1049243627.html
Rus uzman: Türkiye’nin bağımsız politikası ABD’yi öfkelendiriyor
Rus uzman: Türkiye’nin bağımsız politikası ABD’yi öfkelendiriyor
Ankara-Washington ilişkilerindeki son gelişmeleri değerlendiren Rus uzman İbrahimov, Türkiye’nin bağımsız olarak sürdürdüğü ve her zaman Amerikan çıkarlarıyla... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:37+0300
2021-09-25T17:37+0300
2021-09-25T17:37+0300
dünya
abd
rusya
recep tayyip erdoğan
türkiye
uluslararası valday tartışma kulübü
valday
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Moskova merkezli Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden siyaset bilimci, Valday tartışma kulübü uzmanı Ferhat İbrahimov, Sputnik’e demecinde Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerde gelinen durumu değerlendirdi.İbrahimov, “Türkiye'nin gerçekten tamamen bağımsız bir politikası olması, Amerikalıları kızdırıyor. Türkiye bölgedeki çıkarlarını dile getiriyor ve onlar sıklıkla Amerikan çıkarlarıyla çelişiyor. Üstelik bunu vurgulamak isterim ki Türkiye, Rusya ile ilişkilerini koparmak niyetinde değil, aksine onları geliştirmek ve güçlendirmek niyetinde. Bu konu Türkiye için ilkesel bakımdan önemli, bu nedenle Türkiye şu anda Rusya ile daha derin bir işbirliği, yeni silahların satın alınması ile ilgili yeni bir yol haritası öneriyor. Ayrıca Türkiye, NATO'da liderliğe aday bir ülkedir. Elbette ki tüm bunlar Amerikalıları öfkelendiriyor” diye konuştu.Amerikalıların Erdoğan'a Moskova ile temaslarını kesmesi, bunun da ötesinde düşmanca tutum ortaya koyması için baskı yapmaya çalıştığına, fakat bunu başaramadığına dikkat çeken İbrahimov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu nedenle şimdi ABD, Türkiye'yi kendisine yabancılaştırmak, fakat aynı zamanda bağımlı bir konuma getirmek için de elinden geleni yapıyor. En ilginç olanıysa şu, ABD, Erdoğan'ın başını ciddi anlamda ağrıtacak olan Türkiye’nin içindeki radikal grupları da finanse ediyor. Ve Erdoğan buna dayanamadı, çıkıp Birleşmiş Milletler (BM) platformunda düşündüklerini dile getirdi. Amerikalıları bir kez daha kendilerine gelmeye çağırdı. Türkiye Amerika ile bağları koparmak niyetinde değil, NATO üyesi olmaya devam edecek, fakat aynı zamanda Türkiye, ulusal çıkarlarını da gözetecek. Amerika, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmek istiyorsa, bu hususu kabul etmeli. Kabul etmedikçe de Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler gergin olacak.”
https://tr.sputniknews.com/20210925/amerikan-cbs-news-kanali-erdogan-abdye-ragmen-s-400-konusunda-meydan-okuyor-1049238433.html
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abd, rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, uluslararası valday tartışma kulübü, valday
Rus uzman: Türkiye’nin bağımsız politikası ABD’yi öfkelendiriyor
Ankara-Washington ilişkilerindeki son gelişmeleri değerlendiren Rus uzman İbrahimov, Türkiye’nin bağımsız olarak sürdürdüğü ve her zaman Amerikan çıkarlarıyla örtüşmeyen politikasının ABD’yi öfkelendirdiğini belirtti.
Moskova merkezli Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden siyaset bilimci, Valday tartışma kulübü uzmanı Ferhat İbrahimov, Sputnik’e demecinde Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerde gelinen durumu değerlendirdi.
İbrahimov, “Türkiye'nin gerçekten tamamen bağımsız bir politikası olması, Amerikalıları kızdırıyor. Türkiye bölgedeki çıkarlarını dile getiriyor ve onlar sıklıkla Amerikan çıkarlarıyla çelişiyor. Üstelik bunu vurgulamak isterim ki Türkiye, Rusya ile ilişkilerini koparmak niyetinde değil, aksine onları geliştirmek ve güçlendirmek niyetinde. Bu konu Türkiye için ilkesel bakımdan önemli, bu nedenle Türkiye şu anda Rusya ile daha derin bir işbirliği, yeni silahların satın alınması ile ilgili yeni bir yol haritası öneriyor. Ayrıca Türkiye, NATO'da liderliğe aday bir ülkedir. Elbette ki tüm bunlar Amerikalıları öfkelendiriyor” diye konuştu.
Amerikalıların Erdoğan'a Moskova ile temaslarını kesmesi, bunun da ötesinde düşmanca tutum ortaya koyması için baskı yapmaya çalıştığına, fakat bunu başaramadığına dikkat çeken İbrahimov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu nedenle şimdi ABD, Türkiye'yi kendisine yabancılaştırmak, fakat aynı zamanda bağımlı bir konuma getirmek için de elinden geleni yapıyor. En ilginç olanıysa şu, ABD, Erdoğan'ın başını ciddi anlamda ağrıtacak olan Türkiye’nin içindeki radikal grupları da finanse ediyor. Ve Erdoğan buna dayanamadı, çıkıp Birleşmiş Milletler (BM) platformunda düşündüklerini dile getirdi. Amerikalıları bir kez daha kendilerine gelmeye çağırdı. Türkiye Amerika ile bağları koparmak niyetinde değil, NATO üyesi olmaya devam edecek, fakat aynı zamanda Türkiye, ulusal çıkarlarını da gözetecek. Amerika, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmek istiyorsa, bu hususu kabul etmeli. Kabul etmedikçe de Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler gergin olacak.”