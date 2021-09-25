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https://tr.sputniknews.com/20210925/trump-2024-adayligindan-ancak-doktorunun-kotu-haber-vermesi-halinde-vazgecebilecegini-soyledi-1049244894.html
Trump, 2024 adaylığından ancak doktorunun kötü haber vermesi halinde vazgeçebileceğini söyledi
Trump, 2024 adaylığından ancak doktorunun kötü haber vermesi halinde vazgeçebileceğini söyledi
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisini 2024 başkanlık adaylığından geri koyabilecek şeyin doktorundan alacağı kötü bir haber olacağını ifade etti. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T18:11+0300
2021-09-25T18:11+0300
dünya
abd
donald trump
seçim
aday
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Trump, Real America's Voice isimli televizyon kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerindeki tekrar adaylık planlarına ilişkin açıklamada bulundu.Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.Trump, söz konusu mülakatta Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar tarafından kurulan ve 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan komiteye ifade vermemekte de kararlı olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/abdde-kongre-baskini-sorusturmasinda-trump-yonetimi-yetkilileri-ifadeye-cagrildi-1049203894.html
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abd, donald trump, seçim, aday

Trump, 2024 adaylığından ancak doktorunun kötü haber vermesi halinde vazgeçebileceğini söyledi

18:11 25.09.2021
© REUTERS / Shannon StapletonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisini 2024 başkanlık adaylığından geri koyabilecek şeyin doktorundan alacağı kötü bir haber olacağını ifade etti.
Trump, Real America's Voice isimli televizyon kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerindeki tekrar adaylık planlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Trump, söz konusu mülakatta Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar tarafından kurulan ve 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan komiteye ifade vermemekte de kararlı olduğunu kaydetti.
ABD - Kongre - baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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