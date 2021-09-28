Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210928/abdli-senator-menendezden-turkiyeye-yeni-s-400-alimi-karsisinda-yaptirim-uygulanmasi-cagrisi-1049302269.html
ABD'li Senatör Menendez'den Türkiye'ye yeni S-400 alımı karşısında yaptırım uygulanması çağrısı
ABD'li Senatör Menendez'den Türkiye'ye yeni S-400 alımı karşısında yaptırım uygulanması çağrısı
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde Kongre'nin Ankara'ya karşı yeni... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T04:10+0300
2021-09-28T04:10+0300
savunma
abd
recep tayyip erdoğan
türkiye
bob menendez
s-400
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049302242_0:48:1201:723_1920x0_80_0_0_9df8098ecda02d38cc3efa35297722eb.jpg
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'nın bir set S-400 hava savunma sistemi daha alabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Menendez, yaptığı açıklamada, "CAATSA yasasını (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kaleme alırken oldukça nettik: Rus ordusu ya da istihbarat daireleriyle kaydadeğer düzeyde iş yapan her kuruluşa yaptırım uygulanması zorunludur" ifadelerini kullandı.Menendez, "Türkiye'nin yeni (S-400) alımları yeni yaptırımlar anlamına gelmelidir" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS kanalına verdiği mülakatta Ankara'nın Washington'dan gelen baskıya rağmen bir set Rus S-400 hava savunma sistemi daha satın alabileceğini söylemişti.Türkiye'ye S-400 alımı konusunda sürekli baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Erdoğan, ABD'nin S-400 bahanesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı reddetmekle hata yaptığına dikkat çekmişti.Erdoğan, çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri görüşmek üzere Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede Suriye, Afganistan ve Libya da dahil olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.
https://tr.sputniknews.com/20210927/abd-disislerinden-erdoganin-s-400-aciklamasina-yanit-yaptirimlari-tetikleme-riski-tasiyor-1049270995.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049302242_12:0:1077:799_1920x0_80_0_0_e67a86a3f2a20288a3ec1efb77b4667b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, recep tayyip erdoğan, türkiye, bob menendez, s-400, yaptırım

ABD'li Senatör Menendez'den Türkiye'ye yeni S-400 alımı karşısında yaptırım uygulanması çağrısı

04:10 28.09.2021
© REUTERS / Drew AngererBob Menendez
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Drew Angerer
Abone ol
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde Kongre'nin Ankara'ya karşı yeni yaptırımlar için harekete geçeceği tehdidinde bulundu.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'nın bir set S-400 hava savunma sistemi daha alabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Menendez, yaptığı açıklamada, "CAATSA yasasını (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kaleme alırken oldukça nettik: Rus ordusu ya da istihbarat daireleriyle kaydadeğer düzeyde iş yapan her kuruluşa yaptırım uygulanması zorunludur" ifadelerini kullandı.
Menendez, "Türkiye'nin yeni (S-400) alımları yeni yaptırımlar anlamına gelmelidir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS kanalına verdiği mülakatta Ankara'nın Washington'dan gelen baskıya rağmen bir set Rus S-400 hava savunma sistemi daha satın alabileceğini söylemişti.
Türkiye'ye S-400 alımı konusunda sürekli baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Erdoğan, ABD'nin S-400 bahanesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı reddetmekle hata yaptığına dikkat çekmişti.
Erdoğan, çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri görüşmek üzere Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede Suriye, Afganistan ve Libya da dahil olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.
S-400 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
DÜNYA
ABD Dışişleri'nden Erdoğan'ın S-400 açıklamasına yanıt: Yaptırımları tetikleme riski taşıyor
Dün, 09:50
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:10ABD'li Senatör Menendez'den Türkiye'ye yeni S-400 alımı karşısında yaptırım uygulanması çağrısı
03:39'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki
03:10Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek
03:08Tayvan Savunma Bakanı: Uzun menzilli füzeler geliştirmemiz şart
02:53Taliban’dan sakal tıraşı yasağına açıklama
02:47Fed Başkanı Powell'dan enflasyon uyarısı
02:39UEFA'dan Avrupa Süper Ligi soruşturmalarına iptal
02:28Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak
02:15Sergen Yalçın: Ajax maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız
01:57Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız
01:54'Ayı idrarını kaynatarak içmeye çalışan' bir şaman, ABD'deki yangınların faili olarak gösterildi
01:37A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcıları belli oldu
01:26Android tabanlı milyonlarca akıllı telefon devre dışı bırakılacak
01:24ABD basını: Yeni füze, MiG-31’i Rusya’nın sahip olduğu en evrensel uçaklardan biri yapıyor
01:21Medvedev: MSK sunucularına saldırıların yarısı ABD merkezli
01:18Putin'den Alman opera yönetmeni Frey'e Rusya pasaportu
01:09Rus helikopterleri, Afganistan'daki durum karşısında Kırgızistan'da tatbikat düzenledi
01:09Kremlin: Almanya ile ilişkilerde devamlılık umuyoruz
01:00186 yıl hapis cezası alan Oktar Babuna'nın cezaevinde kaydedilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
00:59Yahoo News: CIA, Rusların Assange'ı kaçırmasını engellemek için Londra'da karıştırmaya hazırdı