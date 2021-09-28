https://tr.sputniknews.com/20210928/alkollu-surucu-alkolmetreyi-pos-cihazi-zannedip-odeme-yapmayi-denedi-1049305948.html

Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmayı denedi

Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmayı denedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücü, alkolmetreyi pos cihazı zannedip, cezasını ödemeye kalktı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T10:17+0300

2021-09-28T10:17+0300

2021-09-28T10:17+0300

türkiye

polis

alkol

sürücü

emniyet

trafik cezası

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulamada 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan alkol testinde Soner D.'nin alkolmetre değerinin son sınırı olan 4.25 promül alkollü olduğu tespit edildi.Cezai işlem uygulanacağını duyan sürücü Soner D., "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komiserim sen benim arkadaşım ol, sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komiserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir" dedi.Cezayı kredi kartıyla ödemek isteyen Soner D.'nin "Benim evime falan ceza gitmesin" diyerek alkolmetre cihazına kredi kartını temas ettirerek cezasını ödemek istemesi gülümsetti. Polis ekibi, ödeme alınmadığını bir çok kez hatırlattı.Toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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polis, alkol, sürücü, emniyet, trafik cezası