https://tr.sputniknews.com/20210928/biden-afganistan-sahasinda-rusya-ile-calismaya-ilgi-duyuyor-iddiasina-cumhuriyetcilerden-itiraz-1049302098.html
'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki
'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki
ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Cumhuriyetçi vekiller, Washington'un Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek için Orta Asya'daki Rus... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T03:39+0300
2021-09-28T03:39+0300
2021-09-28T03:40+0300
dünya
abd
rusya
afganistan
valeriy gerasimov
askeri üs
abd temsilciler meclisi
mark milley
mektup
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Geçen hafta ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile gerçekleştirdiği görüşmede Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek üzere Orta Asya'da bulunan Rus askeri üslerini kullanmaya dönük ilgisinden bahsettiği bildirilmişti.Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kıdemli Cumhuriyetçi mensuplarından oluşan bir grup siyasetçi, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı mektupta, "Basında yer bulan haberlerden, yönetiminizin Orta Asya ülkelerindeki Rus askeri tesislerine erişimi güvence altına almak üzere Rusya Federasyonu ile istişarelerde bulunduğunu ve muhtemel olarak Ruslarla terörle mücadele konusunda bir tür askeri işbirliğine girişmekte olduğunu öğrenmekten derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Mektupta, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun kıdemli üyesi Mike Rogers, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'ndan Jim Inhofe'nin imzası yer aldı.Milletvekilleri, Moskova ile çalışmanın ABD'nin terörle mücadele hedeflerini ileriye taşıyamacağını ve Biden yönetiminin talep ettiği öne sürülen Rusya ile 'istikrarlı ve öngörülebilir' bir ilişkiyi tesis etmeyeceği belirtildi.Öte yandan ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) uyarınca ABD-Rus askeri işbirliğinin 'yasak' olduğu vurgulanan mektupta, Biden yönetiminden, söz konusu maksatla yürütülen istişarelerle alakalı olarak derhal açıklama yapılması talep edildi.Geçen hafta Genelkurmay Başkanı Milley, Washington'un, muharebe tatbikatlarında gözlemcilere olarak izin verilmesi de dahil olmak üzere Rusya ile askeri temasları genişletme olasılığının araştırılması gerektiğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210925/pentagon-abd-ve-rusya-arasindaki-askeri-koordinasyon-suriyede-catismanin-onlenmesiyle-sinirli-1049232797.html
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'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki
03:39 28.09.2021 (güncellendi: 03:40 28.09.2021)
ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Cumhuriyetçi vekiller, Washington'un Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek için Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanmaya ilgi duyduğu yönündeki haberlere Biden yönetmine bir mektup göndererek itiraz etti.
Geçen hafta ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile gerçekleştirdiği görüşmede Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek üzere Orta Asya'da bulunan Rus askeri üslerini kullanmaya dönük ilgisinden bahsettiği bildirilmişti.
Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kıdemli Cumhuriyetçi mensuplarından oluşan bir grup siyasetçi, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı mektupta, "Basında yer bulan haberlerden, yönetiminizin Orta Asya ülkelerindeki Rus askeri tesislerine erişimi güvence altına almak üzere Rusya Federasyonu ile istişarelerde bulunduğunu ve muhtemel olarak Ruslarla terörle mücadele konusunda bir tür askeri işbirliğine girişmekte olduğunu öğrenmekten derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Mektupta, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun kıdemli üyesi Mike Rogers, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'ndan Jim Inhofe'nin imzası yer aldı.
Milletvekilleri, Moskova ile çalışmanın ABD'nin terörle mücadele hedeflerini ileriye taşıyamacağını ve Biden yönetiminin talep ettiği öne sürülen Rusya ile 'istikrarlı ve öngörülebilir' bir ilişkiyi tesis etmeyeceği belirtildi.
Öte yandan ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) uyarınca ABD-Rus askeri işbirliğinin 'yasak' olduğu vurgulanan mektupta, Biden yönetiminden, söz konusu maksatla yürütülen istişarelerle alakalı olarak derhal açıklama yapılması talep edildi.
Geçen hafta Genelkurmay Başkanı Milley, Washington'un, muharebe tatbikatlarında gözlemcilere olarak izin verilmesi de dahil olmak üzere Rusya ile askeri temasları genişletme olasılığının araştırılması gerektiğini ifade etmişti.