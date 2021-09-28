https://tr.sputniknews.com/20210928/biden-afganistan-sahasinda-rusya-ile-calismaya-ilgi-duyuyor-iddiasina-cumhuriyetcilerden-itiraz-1049302098.html

'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki

'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Cumhuriyetçi vekiller, Washington'un Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek için Orta Asya'daki Rus... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T03:39+0300

2021-09-28T03:39+0300

2021-09-28T03:40+0300

dünya

abd

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afganistan

valeriy gerasimov

askeri üs

abd temsilciler meclisi

mark milley

mektup

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Geçen hafta ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile gerçekleştirdiği görüşmede Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek üzere Orta Asya'da bulunan Rus askeri üslerini kullanmaya dönük ilgisinden bahsettiği bildirilmişti.Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kıdemli Cumhuriyetçi mensuplarından oluşan bir grup siyasetçi, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı mektupta, "Basında yer bulan haberlerden, yönetiminizin Orta Asya ülkelerindeki Rus askeri tesislerine erişimi güvence altına almak üzere Rusya Federasyonu ile istişarelerde bulunduğunu ve muhtemel olarak Ruslarla terörle mücadele konusunda bir tür askeri işbirliğine girişmekte olduğunu öğrenmekten derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Mektupta, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun kıdemli üyesi Mike Rogers, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'ndan Jim Inhofe'nin imzası yer aldı.Milletvekilleri, Moskova ile çalışmanın ABD'nin terörle mücadele hedeflerini ileriye taşıyamacağını ve Biden yönetiminin talep ettiği öne sürülen Rusya ile 'istikrarlı ve öngörülebilir' bir ilişkiyi tesis etmeyeceği belirtildi.Öte yandan ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) uyarınca ABD-Rus askeri işbirliğinin 'yasak' olduğu vurgulanan mektupta, Biden yönetiminden, söz konusu maksatla yürütülen istişarelerle alakalı olarak derhal açıklama yapılması talep edildi.Geçen hafta Genelkurmay Başkanı Milley, Washington'un, muharebe tatbikatlarında gözlemcilere olarak izin verilmesi de dahil olmak üzere Rusya ile askeri temasları genişletme olasılığının araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210925/pentagon-abd-ve-rusya-arasindaki-askeri-koordinasyon-suriyede-catismanin-onlenmesiyle-sinirli-1049232797.html

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abd, rusya, afganistan, valeriy gerasimov, askeri üs, abd temsilciler meclisi, mark milley, mektup