Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210928/biden-afganistan-sahasinda-rusya-ile-calismaya-ilgi-duyuyor-iddiasina-cumhuriyetcilerden-itiraz-1049302098.html
'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki
'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki
ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Cumhuriyetçi vekiller, Washington'un Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek için Orta Asya'daki Rus... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T03:39+0300
2021-09-28T03:40+0300
dünya
abd
rusya
afganistan
valeriy gerasimov
askeri üs
abd temsilciler meclisi
mark milley
mektup
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048177202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c43aefbf23bde07142c730dfc9a4e8aa.jpg
Geçen hafta ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile gerçekleştirdiği görüşmede Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek üzere Orta Asya'da bulunan Rus askeri üslerini kullanmaya dönük ilgisinden bahsettiği bildirilmişti.Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kıdemli Cumhuriyetçi mensuplarından oluşan bir grup siyasetçi, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı mektupta, "Basında yer bulan haberlerden, yönetiminizin Orta Asya ülkelerindeki Rus askeri tesislerine erişimi güvence altına almak üzere Rusya Federasyonu ile istişarelerde bulunduğunu ve muhtemel olarak Ruslarla terörle mücadele konusunda bir tür askeri işbirliğine girişmekte olduğunu öğrenmekten derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Mektupta, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun kıdemli üyesi Mike Rogers, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'ndan Jim Inhofe'nin imzası yer aldı.Milletvekilleri, Moskova ile çalışmanın ABD'nin terörle mücadele hedeflerini ileriye taşıyamacağını ve Biden yönetiminin talep ettiği öne sürülen Rusya ile 'istikrarlı ve öngörülebilir' bir ilişkiyi tesis etmeyeceği belirtildi.Öte yandan ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) uyarınca ABD-Rus askeri işbirliğinin 'yasak' olduğu vurgulanan mektupta, Biden yönetiminden, söz konusu maksatla yürütülen istişarelerle alakalı olarak derhal açıklama yapılması talep edildi.Geçen hafta Genelkurmay Başkanı Milley, Washington'un, muharebe tatbikatlarında gözlemcilere olarak izin verilmesi de dahil olmak üzere Rusya ile askeri temasları genişletme olasılığının araştırılması gerektiğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210925/pentagon-abd-ve-rusya-arasindaki-askeri-koordinasyon-suriyede-catismanin-onlenmesiyle-sinirli-1049232797.html
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048177202_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_7a9ba725e8b1c7559a3b0ea3f63f51cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, afganistan, valeriy gerasimov, askeri üs, abd temsilciler meclisi, mark milley, mektup

'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki

03:39 28.09.2021 (güncellendi: 03:40 28.09.2021)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARTaliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye
Taliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Cumhuriyetçi vekiller, Washington'un Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek için Orta Asya'daki Rus askeri üslerini kullanmaya ilgi duyduğu yönündeki haberlere Biden yönetmine bir mektup göndererek itiraz etti.
Geçen hafta ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile gerçekleştirdiği görüşmede Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını yürütmek üzere Orta Asya'da bulunan Rus askeri üslerini kullanmaya dönük ilgisinden bahsettiği bildirilmişti.
Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kıdemli Cumhuriyetçi mensuplarından oluşan bir grup siyasetçi, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı mektupta, "Basında yer bulan haberlerden, yönetiminizin Orta Asya ülkelerindeki Rus askeri tesislerine erişimi güvence altına almak üzere Rusya Federasyonu ile istişarelerde bulunduğunu ve muhtemel olarak Ruslarla terörle mücadele konusunda bir tür askeri işbirliğine girişmekte olduğunu öğrenmekten derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Mektupta, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun kıdemli üyesi Mike Rogers, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'ndan Jim Inhofe'nin imzası yer aldı.
Milletvekilleri, Moskova ile çalışmanın ABD'nin terörle mücadele hedeflerini ileriye taşıyamacağını ve Biden yönetiminin talep ettiği öne sürülen Rusya ile 'istikrarlı ve öngörülebilir' bir ilişkiyi tesis etmeyeceği belirtildi.
Öte yandan ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) uyarınca ABD-Rus askeri işbirliğinin 'yasak' olduğu vurgulanan mektupta, Biden yönetiminden, söz konusu maksatla yürütülen istişarelerle alakalı olarak derhal açıklama yapılması talep edildi.
Geçen hafta Genelkurmay Başkanı Milley, Washington'un, muharebe tatbikatlarında gözlemcilere olarak izin verilmesi de dahil olmak üzere Rusya ile askeri temasları genişletme olasılığının araştırılması gerektiğini ifade etmişti.
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
SAVUNMA
Pentagon: ABD ve Rusya arasındaki askeri koordinasyon, Suriye'de çatışmanın önlenmesiyle sınırlı
25 Eylül, 01:46
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:10ABD'li Senatör Menendez'den Türkiye'ye yeni S-400 alımı karşısında yaptırım uygulanması çağrısı
03:39'Biden Afganistan sahasında Rusya ile çalışmaya ilgi duyuyor' iddiasına Cumhuriyetçilerden tepki
03:10Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek
03:08Tayvan Savunma Bakanı: Uzun menzilli füzeler geliştirmemiz şart
02:53Taliban’dan sakal tıraşı yasağına açıklama
02:47Fed Başkanı Powell'dan enflasyon uyarısı
02:39UEFA'dan Avrupa Süper Ligi soruşturmalarına iptal
02:28Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak
02:15Sergen Yalçın: Ajax maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız
01:57Vedat Milor: Ekonomi için fikrim, doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız
01:54'Ayı idrarını kaynatarak içmeye çalışan' bir şaman, ABD'deki yangınların faili olarak gösterildi
01:37A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcıları belli oldu
01:26Android tabanlı milyonlarca akıllı telefon devre dışı bırakılacak
01:24ABD basını: Yeni füze, MiG-31’i Rusya’nın sahip olduğu en evrensel uçaklardan biri yapıyor
01:21Medvedev: MSK sunucularına saldırıların yarısı ABD merkezli
01:18Putin'den Alman opera yönetmeni Frey'e Rusya pasaportu
01:09Rus helikopterleri, Afganistan'daki durum karşısında Kırgızistan'da tatbikat düzenledi
01:09Kremlin: Almanya ile ilişkilerde devamlılık umuyoruz
01:00186 yıl hapis cezası alan Oktar Babuna'nın cezaevinde kaydedilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
00:59Yahoo News: CIA, Rusların Assange'ı kaçırmasını engellemek için Londra'da karıştırmaya hazırdı