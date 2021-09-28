https://tr.sputniknews.com/20210928/talibandan-abdye-ait-insansiz-hava-araclarinin-afganhava-sahasinda-faaliyet-gostermesine-tapki-1049334426.html

Taliban'dan ABD'ye ait insansız hava araçlarının Afgan hava sahasında faaliyet göstermesine tepki

Taliban'dan ABD'ye ait insansız hava araçlarının Afgan hava sahasında faaliyet göstermesine tepki

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, ABD'ye ait insansız hava araçlarının Afganistan hava sahasında yürüttüğü faaliyetlerin, 'ülke egemenliğinin ihlali' anlamına... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T22:50+0300

2021-09-28T22:50+0300

2021-09-28T22:50+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

zabiullah mücahid

hava sahası ihlali

insansız hava aracı (iha)

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Ağustos ayında ABD ve diğer NATO ülkeleri Afganistan'daki askeri varlıklarını sonlandırırken ABD, IŞİD-Horasan örgütünün oluşturduğu tehdit dolayısıyla ülkedeki insansız hava araçlı (İHA) saldırı ve uçuşları sürdürme kararı aldı.ABD'nin söz konusu faaliyetine tepki gösteren Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, Twitter hesabından yayımladığı yazılı açıklamada, "Başta ABD olmak üzere tüm ülkeleri, olumsuz neticelerin önüne geçmek için karşılıklı yükümlülüklere uygun hareket etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Mücahid, bu uçuşların Afganistan'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini vurguladı.Ağustos ayı ortasında NATO kuvvetlerinin çekilmesini takiben Taliban, başkent Kabil dahil olmak üzere Afganistan'ın büyük bir kısmını hızla ele geçirmişti.Taliban'a direnen son vilayet olan Pençşir ise 6 Eylül'de teslim olmuştu.Yabancı güçler ülkeden çekildikten ve tahliye operasyonları nihayete erdikten sonra Taliban, 2001 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımı altındaki Muhammed Hasan Ahund başkanlığındaki geçici kabineyi duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210925/hindistan-lideri-modi-afganistan-terorun-yayilmasi-icin-bir-us-olarak-kullanilmamali-1049247895.html

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abd, afganistan, taliban, zabiullah mücahid, hava sahası ihlali, insansız hava aracı (iha)